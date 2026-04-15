Meglépi a Nyugat: hatalmas fegyvergyártás indul egy európai országban Ukrajna megmentésére

A 2026. április 14-én bejelentett megállapodás közvetlen kereskedelmi értékesítés keretében valósul meg. Ez az üzlet kulcsszerepet játszik Kijev nagy hatótávolságú légvédelmi hálózatának hosszú távú fenntartásában. A szerződés jelentősége azonban túlmutat egy egyszerű utánpótlási megrendelésen.

Az elfogórakéták gyártását ugyanis részben a németországi Schrobenhausenben létesített új GEM-T üzemben végzik majd.

Ezt a létesítményt a Raytheon és az MBDA Deutschland közös vállalata, a COMLOG működteti, aminek köszönhetően a program erős európai ipari bázist kap.

A schrobenhauseni gyártósor célja, hogy csökkentse az ellátási lánc szűk keresztmetszeteit. Emellett lehetővé teszi, hogy a termelést hatékonyabban osszák el a szövetséges partnerek között. Ez a lépés egy fontos felismerésből fakad. Egy elhúzódó háborúban a légvédelem hatékonysága már nem csupán azon múlik, hogy hány Patriot-üteg áll rendelkezésre a terepen.

Legalább ilyen fontos az is, hogy az ismétlődő bevetések után milyen gyorsan lehet pótolni az elfogórakéta-készleteket.

A szerződés egyúttal a transzatlanti védelmi ellátási láncok ellenállóbbá tételének szélesebb törekvésébe is illeszkedik. Az Egyesült Államokon kívüli gyártókapacitás kiépítésével az iparág rugalmasabban tud reagálni a megnövekedett igényekre. Mindeközben pedig Ukrajna légvédelmét is sokkal stabilabb utánpótlási alapokra helyezi.

