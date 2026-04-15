Megszólalt Trump: hatalmas ölelést vár legnagyobb riválisától azért, amit érte tett

Kína nagyon örül annak, hogy örökre megnyitom a Hormuzi-szorost. Értük is teszem ezt – és a világért”
– kezdi Trump a posztot.
Megígéri ezután:
soha többé nem fordul elő ismét ilyen helyzet.
Trump taglalja: Peking megígérte, hogy nem fog fegyvert küldeni Iránnak. Ezzel azokra a hírekre reagált, melyek szerint Kína légvédelmi rendszereket akar Iránba csempészni, más országokon keresztül.
Hszi elnök egy nagy, kövér ölelést ad majd nekem, ha odaérek hozzá pár hét múlva. Nagyon okosan és nagyon jól dolgozunk együtt!”
– írja Trump.
Hozzáteszi:
Ez sokkal jobb, mint a harcolás, nem??? DE EMLÉKEZZETEK: nagyon jók vagyunk a harcolásban is, ha erre kerül a sor, jobb mindenki másnál!!!”
– írja Trump, majd aláírja a posztot.
Mit hozhat a nyugdíjasoknak Magyar Péter kormánya?
Farkas András írása.
Jelentett az ukrán főparancsnok: komoly harctéri sikernek örülhet Ukrajna, de van egy csavar a történetben
A mennyiségi fölény ellen a hadviselés minőségével vennék fel a harcot.
Zsiday Viktor: a forint mostantól euró
Ha elhisszük, hogy belépünk az euróövezetbe.
A Morgan Stanley is erősen kezdte az évet, ugrik az árfolyam
Közzétette gyorsjelentését a befektetési bank.
Tisza-győzelem: elég a több lakás, vagy a bérleti piacot is rendbe kell tenni? Itt a hét legfontosabb lépés, hogy megfizethető legyen a lakhatás
A lényeg a kiszámíthatóság és a szakmaiság.
Óriási pénzek várnak Magyarországra, de vészesen ketyeg az óra
Kemény a gazdasági realitás, nem lehet Tisza-tosza az új kormány!
Erős negyedévről jelentett a Bank of America, örül a piac
Megjelent a társaság gyorsjelentése.
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontból be is árazta a piac a változást. A forint árfolyama és a hazai állampapírhozamok is ér
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!