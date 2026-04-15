Megszólalt Trump: hatalmas ölelést vár legnagyobb riválisától azért, amit érte tett

Kína megígérté az Egyesült Államoknak, hogy nem fog fegyvert küldeni Iránnak – Peking pedig nagyon örül annak, hogy az amerikai haderő nyitva tartja a Hormuzi-szorost – erről írt Trump elnök Truth Social oldalán.

Kína nagyon örül annak, hogy örökre megnyitom a Hormuzi-szorost. Értük is teszem ezt – és a világért”

– kezdi Trump a posztot.

Megígéri ezután:

soha többé nem fordul elő ismét ilyen helyzet.

Trump taglalja: Peking megígérte, hogy nem fog fegyvert küldeni Iránnak. Ezzel azokra a hírekre reagált, melyek szerint Kína légvédelmi rendszereket akar Iránba csempészni, más országokon keresztül.

Hszi elnök egy nagy, kövér ölelést ad majd nekem, ha odaérek hozzá pár hét múlva. Nagyon okosan és nagyon jól dolgozunk együtt!”

– írja Trump.

Hozzáteszi:

Ez sokkal jobb, mint a harcolás, nem??? DE EMLÉKEZZETEK: nagyon jók vagyunk a harcolásban is, ha erre kerül a sor, jobb mindenki másnál!!!”

– írja Trump, majd aláírja a posztot.