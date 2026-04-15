LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.89%
TISZA
 
52.11%
FIDESZ-KDNP
 
39.55%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Belezúgott Magyarországba a piac – Meddig tartanak a mézeshetek?
Megszólaltak az oroszok: lángba borítja a levegőben a drónokat az új csodafegyverük, de van egy nagy bökkenő
Másfél kilométeres hatótávolságot ért el a LazerBuzz nevű orosz lézeres drónelhárító rendszer egy új tesztsorozat során, jelentette a TASZSZ hírügynökség április 9-én. Az eredmény a Poszoh projekt keretében zajló fejlesztés újabb állomása. Ennek célja az FPV-drónok és más kisméretű pilóta nélküli légi járművek elleni, irányított energiájú védelmi képesség kiépítése - írta meg az Army Recognition.

A fejlesztőcég a TASZSZ-nak nyilatkozva közölte, hogy a rendszer 1500 méteres távolságból semmisített meg egy merevszárnyú drónt. A LazerBuzz itterbiumlézer-technológiával működik, és úgynevezett fizikai megsemmisítésre (hard kill) képes.

Ez azt jelenti, hogy a célpontot nem elektronikai zavarással, hanem felmelegítéssel és roncsolással hatástalanítja.

A vállalat hangsúlyozta, hogy a korszerűsítés még nem zárult le, így az 1,5 kilométeres eredmény nem a rendszer végleges konfigurációját tükrözi.

Az új adat jelentős előrelépést mutat a korábbi tesztekhez képest. 2025 decemberének végén a TASZSZ arról számolt be, hogy a LazerBuzz egy kilométeres távolságból semmisített meg egy FPV-drónt. A lézer az eszköz akkumulátorát és belső alkatrészeit addig hevítette, amíg az lángra kapott és lezuhant. 2026. március 27-én pedig azt közölték, hogy a rendszert radarral integrálták, aminek köszönhetően már manőverező FPV-drónok ellen is bevethető. A 130–140 km/h sebességgel haladó célpontokat körülbelül egy kilométeres távolságból tudták leküzdeni.

A jelentések összességükben azt mutatják, hogy a fejlesztés nem csupán a hatótávolság növelésére irányul. A lézereszköz köré egy komplexebb, rövid hatótávolságú drónelhárító architektúra épül ki, amely magában foglalja a felderítést, a követést és a leküzdést is. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az eddigi információk kizárólag a gyártó közlésein alapulnak. Független tesztdokumentáció vagy hivatalos katonai értékelés egyelőre nem áll rendelkezésre, az orosz drónelhárító fegyverek pedig korábban számos alkalommal bizonyítottan besültek frontkörülmények között.

