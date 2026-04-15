Most már hivatalos: több ezer milliárd forintyi támogatást ad Ukrajnának az európai ország, befogadja a dróngyártást is

Oslo és Kijev fokozza kétoldalú védelmi együttműködését egyebek mellett ukrán drónok gyártásával a skandináv ország területén - közölte a norvég kormány kedden.

A két állam között kötött megállapodás értelmében Norvégia támogatni fogja a dróntermelést Ukrajnában, míg utóbbi adatokat, információkat és műszaki tudást oszt meg a skandináv országgal. Mindemellett Norvégia területén is fognak ukrán drónokat gyártani.

Tanulhatunk az ukrán tapasztalatokból, amelyeket az orosz agresszorral vívott súlyos harcokban szereztek

- hangoztatta Jonas Gahr Störe norvég kormányfő a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatóján. "Kulcsfontosságú, hogy tanuljunk ezekből a tapasztalatokból" - fűzte hozzá.

A norvég kormány hosszú távú támogatási tervet indított Ukrajna számára, mintegy 28 milliárd dollárt (8600 milliárd forint) különítve el erre a célra 2023 és 2030 között.

