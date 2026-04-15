LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Most már hivatalos: több ezer milliárd forintyi támogatást ad Ukrajnának az európai ország, befogadja a dróngyártást is
Globál

Most már hivatalos: több ezer milliárd forintyi támogatást ad Ukrajnának az európai ország, befogadja a dróngyártást is

MTI
Oslo és Kijev fokozza kétoldalú védelmi együttműködését egyebek mellett ukrán drónok gyártásával a skandináv ország területén - közölte a norvég kormány kedden.

A két állam között kötött megállapodás értelmében Norvégia támogatni fogja a dróntermelést Ukrajnában, míg utóbbi adatokat, információkat és műszaki tudást oszt meg a skandináv országgal. Mindemellett Norvégia területén is fognak ukrán drónokat gyártani.

Tanulhatunk az ukrán tapasztalatokból, amelyeket az orosz agresszorral vívott súlyos harcokban szereztek

- hangoztatta Jonas Gahr Störe norvég kormányfő a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatóján. "Kulcsfontosságú, hogy tanuljunk ezekből a tapasztalatokból" - fűzte hozzá.

A norvég kormány hosszú távú támogatási tervet indított Ukrajna számára, mintegy 28 milliárd dollárt (8600 milliárd forint) különítve el erre a célra 2023 és 2030 között.

Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Bevallotta Zelenszkij: emiatt juthat kevesebb fegyver Ukrajnának – Elárulta, ki az egyetlen, akitől fél Putyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínába látogat

Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Nőtt a béke esélye, emelkedtek a tőzsdék Amerikában
Gyanús közbeszerzés miatt szálltak ki a nyomozók, de nem engedték be őket az elnöki hivatalba
