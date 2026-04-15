Moszkva bejelentette: veszik, mint a cukrot az orosz Szu-57-es ötödik generációs lopkodó vadászgépet

A Roszoboronexport sajtószolgálata közölte, hogy a Szu–57E exportváltozat iránt élénk az érdeklődés, kiemelték,
több partnerország már szerződést is kötött a gép beszerzésére.
A típust az április 20. és 23. között Kuala Lumpurban megrendezett Defence Services Asia kiállításon is bemutatják. A Szu–57 jelenleg a világon hadrendben álló öt ötödik generációs vadászgép egyike, a kínai J–20 és J–35, valamint az amerikai F–22 és F–35 mellett.
Az első külföldi megrendelő Algéria volt. 2025 novemberében jelentették be, hogy a gépek hadműveleti szolgálatba álltak az algériai légierőnél. Ezt megelőzően, 2025 februárjában Alekszandr Mihjejev, a Roszoboronexport vezetője még csak annyit árult el, hogy az első külföldi ügyfél még abban az évben megkapja az első példányokat.
India esetében az indiai védelmi minisztérium 2026 januárjában megerősítette a licencgyártásról szóló tárgyalások előrehaladott műszaki szakaszát. Erre azután került sor, hogy Oroszország 2025 júniusában példátlan ajánlatot tett: teljes hozzáférést biztosítana a vadászgép forráskódjához. Dmitrij Sugajev, a katonai-műszaki együttműködésért felelős orosz szövetségi szolgálat igazgatója 2025 decemberében egy közös fejlesztésű, új Szu–57-es változat lehetőségére is utalt. Ez a verzió India számára a kulcstechnológiák feletti tulajdonjogot is biztosítaná. Emellett felmerült, hogy India rövid távon 40 darab Szu–57-est szerezne be a licencgyártás beindulásáig. Ezzel a lépéssel gyorsan növelhetnék a légierő csapásmérő képességét. Ez az üzlet azonban a kijelentéssel ellentétben egyáltalán nem biztos, erről itt írtunk bővebben:
Anton Alihanov orosz ipari és kereskedelmi miniszter 2026 februárjának elején bejelentette, hogy a Közel-Keleten is írtak alá exportszerződéseket a Szu–57-esekre. A megállapodások részleteit azonban nem közölte. Mivel a térség korábbi fő orosz fegyvervásárlóinak számító Szíria és Irak kormányát megdöntötték, Jemen pedig 2011 óta instabil, a legvalószínűbb vevő Irán lehet. Teherán nemrég 48 darab Szu–35-öst is megrendelt, 2025 januárjában pedig megkezdte a Mi–28-as harci helikopterek átvételét.
Észak-Korea szintén régóta érdeklődik az orosz vadászgépek iránt.
2023 szeptemberében észak-koreai tisztségviselők a Komszomolszk-na-Amur-i repülőgépgyárban a Szu–57-es pilótafülkéjét is megtekintették. Mivel Moszkva egyre inkább rászorul Phenjan támogatására az ukrajnai háborúban és a NATO-val való szembenállásban, Észak-Korea sikeresen gyakorolhat nyomást az ENSZ-fegyverembargó megkerülésére. A Szu–57-esek gyártásának felgyorsítása is napirenden van. Alekszandr Makszimcev altábornagy 2025 augusztusában megerősítette, hogy az új üzemcsarnokok átadásával megkezdődött a szállítási ütem növelésének előkészítése.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
