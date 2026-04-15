LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.62%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Választás 2026: Magyar Péter bejelentette, mikor lehet az új parlament első ülése
Moszkva kimondta: nem Irán felelős a Hormuzi-szoros lezárásáért - Valójában ez az ország áll a káosz hátterében
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kínai látogatása során az iráni–amerikai párbeszéd folytatása mellett állt ki a Hormuzi-szoros válságának rendezése érdekében, támogatását fejezte ki Teherán atomprogramja mellett és hangsúlyozta: a Hormuzi-szoros nem lenne zárva, ha Amerika nem támadja meg Iránt.

Lavrov hangsúlyozta: szerinte az öböl menti arab államok tisztában vannak azzal, hogy

Irán nem zárta volna le a Hormuzi-szorost, ha azt nem előzi meg az "amerikai agresszió".

Moszkva a helyzet békés rendezése érdekében aktívan szorgalmazza a Teherán és Washington közötti tárgyalások folytatását.

Az orosz külügyminiszter kijelentette: Oroszország bármilyen megoldást elfogad az iráni urándúsítás kérdésében, amennyiben az megfelel Teherán érdekeinek.

Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Csúnya lejtmenetbe kezdtek Friedrich Merzék – Már látszik, ki nevethet a végén

Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Hangsúlyozta továbbá, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) soha nem állapította meg, hogy az iráni urándúsítási tevékenység katonai célokat szolgálna.

Remélem, az Egyesült Államok pragmatikus lesz, és felhagy a közel-keleti agressziójával, amely még a saját szövetségeseinek is károkat okoz"

– fogalmazott a tárcavezető.

