Moszkva kimondta: nem Irán felelős a Hormuzi-szoros lezárásáért - Valójában ez az ország áll a káosz hátterében

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kínai látogatása során az iráni–amerikai párbeszéd folytatása mellett állt ki a Hormuzi-szoros válságának rendezése érdekében, támogatását fejezte ki Teherán atomprogramja mellett és hangsúlyozta: a Hormuzi-szoros nem lenne zárva, ha Amerika nem támadja meg Iránt.

Lavrov hangsúlyozta: szerinte az öböl menti arab államok tisztában vannak azzal, hogy

Irán nem zárta volna le a Hormuzi-szorost, ha azt nem előzi meg az "amerikai agresszió".

Moszkva a helyzet békés rendezése érdekében aktívan szorgalmazza a Teherán és Washington közötti tárgyalások folytatását.

Az orosz külügyminiszter kijelentette: Oroszország bármilyen megoldást elfogad az iráni urándúsítás kérdésében, amennyiben az megfelel Teherán érdekeinek.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) soha nem állapította meg, hogy az iráni urándúsítási tevékenység katonai célokat szolgálna.

Remélem, az Egyesült Államok pragmatikus lesz, és felhagy a közel-keleti agressziójával, amely még a saját szövetségeseinek is károkat okoz"

– fogalmazott a tárcavezető.

