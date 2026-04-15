Óriási bejelentés: Zelenszkij stratégiai megállapodást írt alá az európai nagyhatalommal

Az egyezség értelmében
Berlin további támogatást nyújt a légvédelem, a nagy hatótávolságú fegyverek, a drónok és a lőszerellátás terén.
Friedrich Merz német kancellár a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a felek számos területen megállapodtak, többek között a közös dróngyártásban is.
Most minden eddiginél jobban szeretnénk tanulni egymástól
- fogalmazott Merz. Az alku részét képezi a két ország védelmi minisztériuma közötti egyetértési nyilatkozat is, amely a katonai adatok elektronikus cseréjéről szól.
Zelenszkij közlése szerint összesen tíz új együttműködési megállapodást írtak alá különböző kulcsfontosságú területeken.
Németország egyértelműen vezető szerepet tölt be Ukrajna és az életek védelmére irányuló erőfeszítéseink támogatásában
- nyilatkozta az ukrán elnök.
Az elmúlt hetekben Ukrajna három Öböl menti országgal kötött védelmi együttműködési megállapodást, március végén pedig tízéves biztonsági egyezményt írt alá Bulgáriával.
