LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.54%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Óriási bejelentés: Zelenszkij stratégiai megállapodást írt alá az európai nagyhatalommal
Globál

Ukrajna és Németország kedden védelmi együttműködési megállapodást írt alá Volodimir Zelenszkij berlini látogatása részeként, stratégiai partnerségi szintre emelve a két ország kapcsolatát - számol be a Kyiv Independent.

Az egyezség értelmében

Berlin további támogatást nyújt a légvédelem, a nagy hatótávolságú fegyverek, a drónok és a lőszerellátás terén.

Friedrich Merz német kancellár a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a felek számos területen megállapodtak, többek között a közös dróngyártásban is.

Most minden eddiginél jobban szeretnénk tanulni egymástól

- fogalmazott Merz. Az alku részét képezi a két ország védelmi minisztériuma közötti egyetértési nyilatkozat is, amely a katonai adatok elektronikus cseréjéről szól.

Zelenszkij közlése szerint összesen tíz új együttműködési megállapodást írtak alá különböző kulcsfontosságú területeken.

Németország egyértelműen vezető szerepet tölt be Ukrajna és az életek védelmére irányuló erőfeszítéseink támogatásában

- nyilatkozta az ukrán elnök.

Az elmúlt hetekben Ukrajna három Öböl menti országgal kötött védelmi együttműködési megállapodást, március végén pedig tízéves biztonsági egyezményt írt alá Bulgáriával.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Clemens Bilan

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

