LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.62%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Választás 2026: Magyar Péter bejelentette, mikor lehet az új parlament első ülése
Putyin jobbkeze Magyar Péternek küldött üzenetet: így reagált a Kreml az új magyar kormányfő kijelentésére
Globál

Putyin jobbkeze Magyar Péternek küldött üzenetet: így reagált a Kreml az új magyar kormányfő kijelentésére

MTI
|
Portfolio
Moszkva mindig kész a párbeszédre más országokkal, a többi között Magyarországgal is, ahol a parlamenti választásokat a Magyar Péter vezette ellenzéki Tisza Párt nyerte - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután Pekingben tárgyalt.

Ha most a magyarországi választásokon győztes párt vezetője, Magyar úr azt mondja, hogy nem fog telefonálni [Vlagyimir] Putyin orosz elnöknek, ezt úgy értelmezzük, ez az ő személyes joga, hogy erről döntsön

- fogalmazott. "Mi soha nem kerüljük a párbeszédet. Putyin elnök ezt többször is elmondta, és konkrét tettekkel is többször bizonyította" - tette hozzá Lavrov.

Természetesen szeretnénk, ha azok, akik párbeszédet folytatnak velünk, valóban képviselnék országuk nemzeti érdekeit, népük érdekeit. Akkor a párbeszéd érdemi lesz

- jegyezte meg az orosz külügyminiszter.

Még több Globál

Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Moszkva kimondta: nem Irán felelős a Hormuzi-szoros lezárásáért - Valójában ez az ország áll a káosz hátterében

Csúnya lejtmenetbe kezdtek Friedrich Merzék – Már látszik, ki nevethet a végén

Kapcsolódó cikkünk

Választás 2026: Magyar Péter megérkezett a Sándor Palotába, azonnal távozásra szólította fel Sulyok Tamást

Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette: az új magyar kormány hajlandó lesz a pragmatikus kapcsolatokra Moszkvával, "hiszen a földrajzot nem lehet felülírni", és mivel Magyarország energetikailag kitett Oroszország felé.

Ha Putyin felhív, fel fogom venni a telefont, de nem hiszem, hogy erre sor kerül. Én nem fogom felhívni, de ha mégis beszélnénk, azt tudnám neki elmondani, hogy legyen szíves négy év után befejezni az öldöklést és lezárni a háborút, aminek az ő szempontjukból sincs semmi értelme, mert sok tízezer orosz vesztette életét

- nyilatkozta korábban a Tisza Párt vezetője.

Kapcsolódó cikkünk

Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Gyanús közbeszerzés miatt szálltak ki a nyomozók, de nem engedték be őket az elnöki hivatalba
