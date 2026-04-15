Putyin jobbkeze Magyar Péternek küldött üzenetet: így reagált a Kreml az új magyar kormányfő kijelentésére

Moszkva mindig kész a párbeszédre más országokkal, a többi között Magyarországgal is, ahol a parlamenti választásokat a Magyar Péter vezette ellenzéki Tisza Párt nyerte - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután Pekingben tárgyalt.

Ha most a magyarországi választásokon győztes párt vezetője, Magyar úr azt mondja, hogy nem fog telefonálni [Vlagyimir] Putyin orosz elnöknek, ezt úgy értelmezzük, ez az ő személyes joga, hogy erről döntsön

- fogalmazott. "Mi soha nem kerüljük a párbeszédet. Putyin elnök ezt többször is elmondta, és konkrét tettekkel is többször bizonyította" - tette hozzá Lavrov.

Természetesen szeretnénk, ha azok, akik párbeszédet folytatnak velünk, valóban képviselnék országuk nemzeti érdekeit, népük érdekeit. Akkor a párbeszéd érdemi lesz

- jegyezte meg az orosz külügyminiszter.

Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette: az új magyar kormány hajlandó lesz a pragmatikus kapcsolatokra Moszkvával, "hiszen a földrajzot nem lehet felülírni", és mivel Magyarország energetikailag kitett Oroszország felé.

Ha Putyin felhív, fel fogom venni a telefont, de nem hiszem, hogy erre sor kerül. Én nem fogom felhívni, de ha mégis beszélnénk, azt tudnám neki elmondani, hogy legyen szíves négy év után befejezni az öldöklést és lezárni a háborút, aminek az ő szempontjukból sincs semmi értelme, mert sok tízezer orosz vesztette életét

- nyilatkozta korábban a Tisza Párt vezetője.

