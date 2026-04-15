Totális blokáddal fenyegetőzik Irán: ha ez így megy tovább, pillanatok alatt tönkrevágják Európa kereskedelmi útvonalait

Irán hadserege azzal fenyegetőzött, hogy lezárja a Vörös-tengert, a Perzsa-öblöt és az Ománi-öblöt a kereskedelmi hajóforgalom előtt, amennyiben az Egyesült Államok fenntartja az iráni kikötők tengeri blokádját.

Az iráni állami televízió által ismertetett nyilatkozatban a hadsereg központi parancsnokságának vezetője kijelentette, hogy az

"űIszlám Köztársaság elsöprő erejű fegyveres erői nem fogják engedni, hogy bármilyen export- vagy importtevékenység folytatódjon a Perzsa-öbölben, az Ománi-öbölben és a Vörös-tengeren"

- tudósít az Al-Dzsazíra.

A parancsnok hozzátette: Irán "határozottan fog fellépni nemzeti szuverenitása és érdekei védelmében".

A fenyegetés súlyos, mivel az érintett vízi útvonalak a globális kereskedelem szempontjából stratégiai jelentőségűek. A Perzsa-öblön és az Ománi-öblön keresztül zajlik a világ kőolajszállításának jelentős része. A Vörös-tenger eközben a Szuezi-csatornán át az Európa és Ázsia közötti áruforgalom egyik fő útvonala. Ezek blokkolása komoly fennakadásokat okozna mind az energiapiacokon, mind pedig a globális ellátási láncokban.

