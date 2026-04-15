LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.84%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Totális blokáddal fenyegetőzik Irán: ha ez így megy tovább, pillanatok alatt tönkrevágják Európa kereskedelmi útvonalait
Globál

Totális blokáddal fenyegetőzik Irán: ha ez így megy tovább, pillanatok alatt tönkrevágják Európa kereskedelmi útvonalait

Portfolio
Irán hadserege azzal fenyegetőzött, hogy lezárja a Vörös-tengert, a Perzsa-öblöt és az Ománi-öblöt a kereskedelmi hajóforgalom előtt, amennyiben az Egyesült Államok fenntartja az iráni kikötők tengeri blokádját.

Az iráni állami televízió által ismertetett nyilatkozatban a hadsereg központi parancsnokságának vezetője kijelentette, hogy az

"űIszlám Köztársaság elsöprő erejű fegyveres erői nem fogják engedni, hogy bármilyen export- vagy importtevékenység folytatódjon a Perzsa-öbölben, az Ománi-öbölben és a Vörös-tengeren"

- tudósít az Al-Dzsazíra.

A parancsnok hozzátette: Irán "határozottan fog fellépni nemzeti szuverenitása és érdekei védelmében".

Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Megszólalt Trump: hatalmas ölelést vár legnagyobb riválisától azért, amit érte tett

Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

A fenyegetés súlyos, mivel az érintett vízi útvonalak a globális kereskedelem szempontjából stratégiai jelentőségűek. A Perzsa-öblön és az Ománi-öblön keresztül zajlik a világ kőolajszállításának jelentős része. A Vörös-tenger eközben a Szuezi-csatornán át az Európa és Ázsia közötti áruforgalom egyik fő útvonala. Ezek blokkolása komoly fennakadásokat okozna mind az energiapiacokon, mind pedig a globális ellátási láncokban.

Kapcsolódó cikkünk

Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Gyanús közbeszerzés miatt szálltak ki a nyomozók, de nem engedték be őket az elnöki hivatalba
