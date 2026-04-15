LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.62%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Választás 2026: Magyar Péter bejelentette, mikor lehet az új parlament első ülése
Valami beindult Iránban: robbanások rázták meg Teheránt - Lázadókat vadásznak a hatóságok
Valami beindult Iránban: robbanások rázták meg Teheránt - Lázadókat vadásznak a hatóságok

Portfolio
Két házi készítésű, távirányítású robbanószerkezet robbant fel kedd reggel Teheránban. A robbanásokban három ember szenvedett könnyebb sérüléseket, köztük a rendszerhű Baszidzs milícia egyik tagja - írta a Times of Israel.

Az iráni állami hírügynökség, az IRNA a Forradalmi Gárda egyik biztonsági forrására hivatkozva számolt be az esetről. A tudósítás szerint egy harmadik robbanószerkezetet a hatóságoknak sikerült hatástalanítaniuk.

Mohammad Bálideh, a Forradalmi Gárda teheráni 10-es körzetének parancsnoka a Hamsahri napilapnak nyilatkozva igyekezett elbagatellizálni a történteket. Elmondása szerint a helyzet normális és ellenőrzés alatt áll, halálos áldozat vagy komolyabb anyagi kár nem keletkezett.

A robbantásokat "áruló és hazafiatlan elemek" számlájára írta -

ez azt mutatja, hogy a merényletért iráni állampolgárokat tesznek felelőssé.

Az elkövetők pontos kilétéről és az eset hátteréről egyelőre nem közöltek további részleteket.

Címlapkép forrása: Getty Images / A címlapkép illusztráció.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

