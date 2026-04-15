Valami beindult Iránban: robbanások rázták meg Teheránt - Lázadókat vadásznak a hatóságok

Az iráni állami hírügynökség, az IRNA a Forradalmi Gárda egyik biztonsági forrására hivatkozva számolt be az esetről. A tudósítás szerint egy harmadik robbanószerkezetet a hatóságoknak sikerült hatástalanítaniuk.

Mohammad Bálideh, a Forradalmi Gárda teheráni 10-es körzetének parancsnoka a Hamsahri napilapnak nyilatkozva igyekezett elbagatellizálni a történteket. Elmondása szerint a helyzet normális és ellenőrzés alatt áll, halálos áldozat vagy komolyabb anyagi kár nem keletkezett.

A robbantásokat "áruló és hazafiatlan elemek" számlájára írta -

ez azt mutatja, hogy a merényletért iráni állampolgárokat tesznek felelőssé.

Az elkövetők pontos kilétéről és az eset hátteréről egyelőre nem közöltek további részleteket.

