LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Donald Trump amerikai elnök nem aggódik Orbán Viktor magyarországi veresége miatt, sőt, egyértelmű szimpátiáját fejezte ki az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter felé - derül ki egy amerikai újságíró Trumppal készített interjújából. Az ABC News washingtoni tudósítója, Jonathan Karl erről az X-en posztolt.

Karl elmondása szerint Trump úgy fogalmazott, hogy a győztes Tisza Párt elnöke,

Magyar Péter "jó ember", aki "jó munkát fog végezni".

Az amerikai elnök hozzátette: nem tudja, változtatott volna-e a végeredményen, ha J. D. Vance alelnök helyett ő utazik Magyarországra kampányolni Orbán Viktor mellett.

"Jelentősen le volt maradva" - értékelte Trump a kampányt, amelyet a Fidesz elnöke folytatott.

Én nem igazán vettem részt ebben. Viktor viszont jó ember

- nyilatkozta az amerikai vezető.

Trump kiemelte, hogy az új, Tisza párti kormányfő korábban az Orbán-féle Fidesz tagja volt, és ehhez mérten a leköszönő miniszterelnökhöz hasonló nézeteket vall a bevándorlás kérdésében.

Szerintem jó lesz

- összegezte véleményét Magyar Péterről.

Trump reakciója azért figyelemre méltó, mert mind ez idáig Orbán számított az egyik, ha nem a legszorosabb európai szövetségesének. Az amerikai elnök szavait jelzésnek vehetjük, hogy

Washington kész rugalmasan alkalmazkodni a megváltozott politikai helyzethez Magyarországon.

