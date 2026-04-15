Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínába látogat

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök 2026 első felében Kínába látogat.

Az orosz hírügynökségek által idézett tárcavezető hozzátette, hogy

a látogatás pontos programjáról jelenleg is zajlanak az egyeztetések.

Legutóbb tavaly ősszel találkozott a két nagyhatalom csúcsvezetője, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin Pekingben, akkor Kína több baráti állammal tartott találkozókat. Oroszországgal energetikai, gazdasági és katonai megállapodásokat, együttműködéseket is kötöttek.

A most bejelentett találkozónak geopolitikai stzempontból az iráni-amerikai-izraeli konfliktus és az orosz-ukrán konfliktus lehet a középpontjában.

Forrás: Reuters

