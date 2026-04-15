LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínába látogat
Globál

Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínába látogat

Portfolio
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök 2026 első felében Kínába látogat.

Az orosz hírügynökségek által idézett tárcavezető hozzátette, hogy

a látogatás pontos programjáról jelenleg is zajlanak az egyeztetések.

Legutóbb tavaly ősszel találkozott a két nagyhatalom csúcsvezetője, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin Pekingben, akkor Kína több baráti állammal tartott találkozókat. Oroszországgal energetikai, gazdasági és katonai megállapodásokat, együttműködéseket is kötöttek.

A most bejelentett találkozónak geopolitikai stzempontból az iráni-amerikai-izraeli konfliktus és az orosz-ukrán konfliktus lehet a középpontjában.

PR cikk

