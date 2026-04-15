Zelenszkij meghúzta a vészharangot: „ennél rosszabb már nem is lehetne”

Az ukrán elnök egy április 14-én közzétett, a német ZDF televíziónak adott interjúban számolt be a helyzetről. Elmondta, hogy az Egyesült Államokban gyártott Patriot légvédelmi rakéták hiánya elérte a legsúlyosabb szintet.

A helyzet annyira deficites, hogy ennél rosszabb már nem is lehetne

- fogalmazott Zelenszkij. Hozzátette, hogy a közel-keleti háború közvetlenül csökkenti Ukrajna esélyeit a katonai utánpótlás megszerzésére. A PAC-3 típusú elfogórakétákat jelenleg kizárólag az Egyesült Államokban gyártják, bár Németországban már folyik egy új gyártósor kiépítése. Ezek az eszközök nyújtják továbbra is a leghatékonyabb védelmet az orosz ballisztikus rakétákkal szemben.

Zelenszkij szerint az elmúlt napokban Németország és Norvégia további hozzájárulást vállalt az úgynevezett PURL-program (Prioritized Ukraine Requirements List) keretében. Emellett megállapodás született Berlinnel PAC-2 rakéták és további IRIS-T indítóberendezések szállításáról is.

Lassabban kapjuk a légvédelmi rendszereket, mint lehetne, de kapjuk

- tette hozzá az ukrán elnök.

J. D. Vance amerikai alelnök egy április 14-i georgiai rendezvényen az Ukrajnának nyújtott segély leállítását „a kormányzat egyik legjobb döntésének” nevezte. Zelenszkij ennek ellenére óvatosan fogalmazott az amerikai hozzáállás bírálatakor. Kifejtette: Donald Trump kezdettől fogva semleges pozíciót ígért, ami azt jelenti, hogy „sem az én oldalamon, sem Oroszországén” nem áll. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy ha Washington nem gyakorol nyomást Moszkvára, az oroszok „nem fognak félni többé”.

