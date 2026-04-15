Zelenszkij meghúzta a vészharangot: „ennél rosszabb már nem is lehetne”

Az ukrán elnök egy április 14-én közzétett, a német ZDF televíziónak adott interjúban számolt be a helyzetről. Elmondta, hogy az Egyesült Államokban gyártott Patriot légvédelmi rakéták hiánya elérte a legsúlyosabb szintet.
A helyzet annyira deficites, hogy ennél rosszabb már nem is lehetne
- fogalmazott Zelenszkij. Hozzátette, hogy a közel-keleti háború közvetlenül csökkenti Ukrajna esélyeit a katonai utánpótlás megszerzésére. A PAC-3 típusú elfogórakétákat jelenleg kizárólag az Egyesült Államokban gyártják, bár Németországban már folyik egy új gyártósor kiépítése. Ezek az eszközök nyújtják továbbra is a leghatékonyabb védelmet az orosz ballisztikus rakétákkal szemben.
Zelenszkij szerint az elmúlt napokban Németország és Norvégia további hozzájárulást vállalt az úgynevezett PURL-program (Prioritized Ukraine Requirements List) keretében. Emellett megállapodás született Berlinnel PAC-2 rakéták és további IRIS-T indítóberendezések szállításáról is.
Lassabban kapjuk a légvédelmi rendszereket, mint lehetne, de kapjuk
- tette hozzá az ukrán elnök.
J. D. Vance amerikai alelnök egy április 14-i georgiai rendezvényen az Ukrajnának nyújtott segély leállítását „a kormányzat egyik legjobb döntésének” nevezte. Zelenszkij ennek ellenére óvatosan fogalmazott az amerikai hozzáállás bírálatakor. Kifejtette: Donald Trump kezdettől fogva semleges pozíciót ígért, ami azt jelenti, hogy „sem az én oldalamon, sem Oroszországén” nem áll. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy ha Washington nem gyakorol nyomást Moszkvára, az oroszok „nem fognak félni többé”.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ezek a városok milliókat fizetnek Amerikában csak azért, hogy odaköltözz – itt vannak a feltételek
Akár 15 ezer dolláros költözési támogatást is ajánlanak.
Moszkva bejelentette: veszik, mint a cukrot az orosz Szu-57-es ötödik generációs lopkodó vadászgépet
Több ország is sorban áll érte.
Belezúgott Magyarországba a piac – Meddig tartanak a mézeshetek?
Mindent megvettek, ami magyar.
Vészriadót fújt az IMF, sorozatos államcsődök veszélye kopogtat
Elkezdenek dőlni a dominók.
Megjött az első fecske: nagyot lépett előre a magyar hidrogénpiac
Megkapta a minősítést az MFGT.
A választások előtt lépett a kormány: elképesztő, mire fizetnek ki 76 milliárd forintot a méregdrága gigaprojektben
Egy április 9-i kormányhatározat értelmében.
Itt az új videó! Az amerikai celeb reklámja megint betalált, elszállt a részvény árfolyama
Egyetlen sztár miatt vagyonokat költenek a fiatalok.
Kormányváltás: válás után is maradhat a CSOK és a CSOK Plusz? Mi lesz a Babaváróval?
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz kapcsolódó kedvezményeket, ami érdemi fordulatot jelentene a mai szabályokhoz képest. Jelenleg
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.