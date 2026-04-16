Állítólag komoly kudarcot vallott Irán mesterterve: a legfőbb vezér nagyon dühös, senki nem fizet Teheránnak

Az iráni emigránsok által szerkesztett lap arról ír: Irán létrehozott egy új hivatalt, melyet a Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács vezetője, Mohamed Bakir Zoldakár vezet, a szervezet feladata az, hogy Teherán bejelentésének megfelelően megvámoljanak minden olyan hajót, amelyik áthalad a Hormuzi-szoroson.
A megoldástól Teherán jelentős bevételt remél, melyet egyfajta „jóvátételként” a gazdaság újjáépítésére tudnak használni.
Az Iran International azt írja: „jól értesült forrásaik szerint” a szervezet „menedzsmenthibák” miatt eddig 60 hajózási engedélyt adott ki a Hormuzi-szorosra és alig 8 számlát küldött ki az érintett vállalatoknak –
ezek közül pedig senki nem fizetett még.
Az Iran International szerint ez a helyzet elég komoly ellenérzéseket váltott ki Irán legfontosabb vezetőiből, még Modzstaba Hámenei ajatollah is kritizálta Zoldakárt.
A helyzet megoldása egyelőre várat magára: az Iran International arról szerzett információkat, hogy vannak, akik át akarják adni a hivatal vezetését Maszoúd Peszeskján elnöknek, de döntés erről még nem született.
A tűzszünet és az amerikai blokád miatt Iránnak lényegében semmilyen eszköze nincs arra jelenleg, hogy a Hormuzi-szoroson áthatoló hajókat megállítsa.
