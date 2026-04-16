LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Állítólag komoly kudarcot vallott Irán mesterterve: a legfőbb vezér nagyon dühös, senki nem fizet Teheránnak
Globál

Állítólag komoly kudarcot vallott Irán mesterterve: a legfőbb vezér nagyon dühös, senki nem fizet Teheránnak

Portfolio
Irán csinált egy hivatalt, amelyiknek az a feladata, hogy vámot szedjen be a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól, de eddig senki nem fizetett, annak ellenére, hogy több tucat tengeri jármű hatolt át a térségen – írja az Iran International bennfentes forrásokra hivatkozva.

Az iráni emigránsok által szerkesztett lap arról ír: Irán létrehozott egy új hivatalt, melyet a Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács vezetője, Mohamed Bakir Zoldakár vezet, a szervezet feladata az, hogy Teherán bejelentésének megfelelően megvámoljanak minden olyan hajót, amelyik áthalad a Hormuzi-szoroson.

A megoldástól Teherán jelentős bevételt remél, melyet egyfajta „jóvátételként” a gazdaság újjáépítésére tudnak használni.

Az Iran International azt írja: „jól értesült forrásaik szerint” a szervezet „menedzsmenthibák” miatt eddig 60 hajózási engedélyt adott ki a Hormuzi-szorosra és alig 8 számlát küldött ki az érintett vállalatoknak

ezek közül pedig senki nem fizetett még.

Még több Globál

Az Iran International szerint ez a helyzet elég komoly ellenérzéseket váltott ki Irán legfontosabb vezetőiből, még Modzstaba Hámenei ajatollah is kritizálta Zoldakárt.

A helyzet megoldása egyelőre várat magára: az Iran International arról szerzett információkat, hogy vannak, akik át akarják adni a hivatal vezetését Maszoúd Peszeskján elnöknek, de döntés erről még nem született.

A tűzszünet és az amerikai blokád miatt Iránnak lényegében semmilyen eszköze nincs arra jelenleg, hogy a Hormuzi-szoroson áthatoló hajókat megállítsa.

Kapcsolódó cikkünk

Iráni hajóra csapott le Amerika, fordulópont jöhet a napokban - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

