Amerikai professzor: így kerülheti el Joe Biden hibáit Magyar Péter

Ha Magyarország követendő modell lehetett más országok illiberális mozgalmai számára, akkor most a demokratikus megújulás kísérleti tereppé is válhat. Az Egyesült Államok és más, a demokrácia hanyatlását elszenvedő országok esetei tanulságokkal szolgálhatnak Magyar Péter kormánya számára, amelynek sikerei vagy kudarcai pedig újabb tanulságokat fognak eredményezni.

Egy ellenséges médiakörnyezettel és a választókerületek manipulált kijelölésével (gerrymandering) megküzdve a Magyar Péter vezette ellenzék győzelmet aratott Orbán Viktor felett, és nem csak az egyszerű többséget, hanem az alkotmánymódosításhoz szükséges kétharmados többséget is megszerezte. Ez egy meglepő fordulat, különösen annak fényében, hogy Orbán 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is kétharmados többséget szerzett, ami lehetővé tette számára, hogy bebetonozza pártját, a Fideszt az állami intézményekbe és a közszférába.

Magyarnak most a kampányában kiemelt szerepet kapó, a megélhetéssel kapcsolatos kérdésekben kell eredményeket elérnie – méghozzá az Európában kibontakozó energiaválság árnyékában –, miközben helyre kell állítania a demokratikus normákat is. Ha rosszul kezeli ezeket a kihívásokat, a Fidesz államigazgatásban, a bíróságokon és a médiában továbbra is megmaradt emberei (a véleménycikk eredeti angol szöveg a holdout kifejezéssel írja le ezeket a személyeket - a szerk.) mindent meg fognak tenni azért, hogy aláássák vagy akár meg is hiúsítsák az ország demokratikus megújulását.

A Fidesz pozíciókban maradt emberei jelentette probléma jelentős. Magyar kormányának egy olyan igazságszolgáltatással kell majd szembenéznie, amely tele van Fidesz által kinevezettekkel. A Legfelsőbb Bíróság elnöke 2021-ben ejtőernyősként került a kilenc évre szóló pozíciójába, annak ellenére, hogy az ENSZ bírói függetlenséggel foglalkozó különmegbízottja is kifogásolta ezt. Túl kevés bíró fog cserélődni ahhoz, hogy a Fidesz-barát irányultság Magyar első ciklusa alatt érdemben csökkenjen.