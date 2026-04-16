Nariskin rendkívül feszültnek nevezte a helyzetet a Szövetségi Állam nyugati határvidékén. Kiemelte, hogy a balti államokban és Lengyelországban felgyorsult a gazdaságok militarizálása. Intenzív katonai építkezések folynak, és folyamatosan bővül a térség mozgósítási kapacitása. Az SZVR vezetője szerint ez a folyamat a második világháborút megelőző időszakhoz hasonlítható. Hozzátette: Lengyelországot annak idején nem keletről, hanem nyugatról érte a támadás, a náci megszállás alól pedig a Vörös Hadsereg katonái „szabadították fel” az országot.
Az igazgató megerősítette, hogy az SZVR és a fehérorosz Állambiztonsági Bizottság (KGB) képviselői részletesen egyeztettek a közös hírszerzési tevékenységekről. A két szolgálat aktívan cserél információkat a nemzetközi terrorizmus jelentette fenyegetésekkel kapcsolatban is. Nariskin külön kiemelte Kalinyingrád és a Kalinyingrádi terület kulcsszerepét Oroszország, valamint a Szövetségi Állam biztonságának szavatolásában.
Az ukrajnai konfliktusról szólva Nariskin azt állította, hogy az Európai Unió tagállamai kategorikusan ellenzik a békés rendezést, és elkötelezettek a háború folytatása mellett. Ugyanakkor szerinte
hamarosan eljön a nap, amikor az ukrán fegyveres erők elveszítik a szervezett ellenállóképességüket, és eljön az „igazságos béke” ideje.
Újra megerősítette azt a Moszkvában rengetegszer hangoztatott kijelentést, hogy szerinte Oroszország már többször is bizonyította: békét akar teremteni Ukrajnában. Azt nem fejtette ki pontosan, hogy mit ért „béke” alatt, vélelmezhetően az orosz érdekszférához csatolnák vissza az országot, ami Kijevnek nincs ínyére.
Az SZVR igazgatója azt állítja, ha az anchorage-i feltételek alapján jön létre a békemegállapodás, „az európai közvélemény felismeri majd az igazságot”. Azt is kijelentette, hogy
az európaiak rá fognak jönni, hogy átverték őket Oroszország vereségével kapcsolatban, ez pedig politikai cunamit fog okozni.
A közel-keleti konfliktus kapcsán az SZVR vezetője a fő okot a Nyugat, és elsősorban az Egyesült Államok gyarmatosítónak titulált szemléletében jelölte meg. Szerinte ez a hozzáállás a nemzetközi jogot figyelmen kívül hagyva továbbra is vezető és engedelmes országokra osztja a világot. Nariskin úgy véli, Irán határozott kiállása bebizonyította, hogy a világ megváltozott. Egyre inkább multipolárissá válik, és a szuverén államokra már nem lehet rákényszeríteni semmilyen idegen akaratot. Az amerikai-iráni tárgyalások második fordulójával kapcsolatban Moszkva fokozatos, de pozitív eredményeket remél. Az iszlámábádi első kör Nariskin értékelése szerint egyértelműen azt jelzi, hogy már Washington is tisztában van a patthelyzet kialakulásának lehetőségével.
Fontos megjegyezni, hogy Nariskin ebben az interjúban felsorolta szinte az összes olyan toposzt, amit Moszkva jóformán az orosz-ukrán háború eleje óta hangoztat. Visszatérően a második világháborús párhuzamokra erősítenek rá, miközben Ukrajna közelgő vereségére fogadnak. Az sem számít új kijelentésnek, hogy Európát alapvetően fogja megrázni, amennyiben győznek - vagyis „békét” érnek el Kijevben. Az elmúlt években a moszkvai vezetés ezeket a kijelentéseket rendre a morál fenntartására és az identitás megerősítésére használta, valamint a dezinformációs kampányok részeként használta fel.
