LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Barátság kőolajvezeték: megszólaltak a szlovákok, itt az ultimátum
Barátság kőolajvezeték: megszólaltak a szlovákok, itt az ultimátum

Szlovákia mindaddig nem hagyja jóvá az Európai Unió legújabb, immár 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, amíg Ukrajna nem üzemeli be újra a Barátság kőolajvezetéket - jelentette ki kérdésre válaszolva Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben.

Ha nem lesz beüzemelve a Barátság kőolajvezeték, de terítékre kerül a 20. csomag, akkor nem hagyjuk azt jóvá,

mert nincs más eszközünk arra, hogy rákényszerítsük Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és az Európai Bizottságot a Barátság kőolajvezeték újbóli beüzemelésére" - jelentette ki Juraj Blanár szlovák külügyminiszter, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség is idézte.

Blanár a parlamentben az Ukrajnának szánt uniós háborús kölcsön esetleges megvétózásával kapcsolatos kérdésekre is válaszolt. Azt mondta: Szlovákia nem blokkolja azt, de nem is támogatja már kezdetektől fogva. Rávilágított: Szlovákia, Csehország és Magyarország felmentést kapott a kölcsönnyújtás alól, ezért nem csatlakozik sem az azzal kapcsolatos garanciák vállalásához, sem pedig a kamatok fizetéséhez.

Az Orbán-kormány öröksége: csapdákkal teli útvesztőbe lép a Tisza Párt az energetika területén

A Mol vezérével tárgyal ma Magyar Péter, az MCC-nek járó osztalék visszatartását kéri

Megszólaltak Brüsszelben a magyar EU-pénzek feloldásáról – már látszik, mikorra várhatók a források

Zelenszkij: két héten belül újraindul az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken

Women's Money & Mindset Day 2026

Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt
Csúnyán megütötték a Molt Magyar Péter bejelentése után
Erre kevesen számítottak: Amerika onnan szoríthatja ki az orosz érdekeket, ami Moszkva bástyája volt
