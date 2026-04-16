Bejelentette Trump: tíznapos tűzszünet jön

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon jelentette be, hogy Libanon és Izrael tíznapos tűzszünetet kötött. A megállapodás azt követően jött létre, hogy az amerikai elnök mindkét ország vezetőjével egyeztetett.

Trump közlése szerint "kiváló beszélgetést" folytatott Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és a felek megállapodtak abban, hogy

a két ország között hivatalosan tíznapos fegyvernyugvást léptetnek életbe.

A tűzszünet amerikai keleti parti idő szerint ma délután 5 órakor lép hatályba, azaz magyar idő szerint este 11 órakor.

Az amerikai elnök kiemelte, hogy Washingtonban kedden 34 év után legelőször tárgyalt egymással a két állam diplomáciai képviselője. A találkozóra Marco Rubio amerikai külügyminiszter közvetítésével került sor.

Trump közölte: J. D. Vance alelnököt és Rubiót bízta meg a további feladatokkal, akik Dan Caine-nel, a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnökével együttműködve fognak dolgozni az Izrael és Libanon közötti "tartós béke" megteremtésén.

Trump a bejegyzését azzal zárta, hogy

"megtiszteltés" volt számára eddig kilenc fegyveres konfliktust lezárni világszerte, és a mostani lesz a tizedik, ezért ezt "MEG KELL CSINÁLNI!".

Joseph Aoun libanoni elnök korábban leszögezte, csak akkor jöhet létre tűzszünet, ha Izrael kivonja csapatait Dél-Libanonból, amely fölött az ellenőrzést a libanoni hadseregnek kell átvennie.

Husszein Hadzs Hasszán, a Hezbollah politikai szárnyának egyik vezetője ma arról beszélt az AFP-nek: végzetes hiba Izraellel tárgyalni, mivel "teljesen fölösleges" Izraelnek bármilyen engedményt tenni, ráadásul ez "nem szolgálja a nemzet érdekét."

A Teherán által támogatott Hezbollah libanoni síita fegyveres szervezet március 2-án indított újra támadásokat Izrael ellen Libanon felől, néhány nappal az iráni háború kezdete után. Azóta az izraeli támadások libanoni hivatalos adatok szerint több mint 2 000 ember halálát okozták, és több mint 1 millió embernek kellett elhagynia otthonát.

