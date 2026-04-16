Az orosz Szergej Lebegyev, a mikolajevi műveletek koordinátora szerint

több F-16-os és Mirage vadászgépet semmisítettek meg a csapások során, amit a Dolgincevó reptér ellen intéztek.

A parancsnok állítása szerint külföldi pilótákkal is végeztek a támadás során. Egy másik támadásról i beszámolt, amelyben több helikopter is elpusztult az állítása szerint, és több pilóta szintén életét vesztette ebben.

A dolgincevói légibázist korábban többször is érte már orosz támadás, ezekben Szu-25-ös és MiG-29-es vadászgépek is megsemmisültek. A mostani állításával kapcsolatban azonban Lebegyev semmiféle bizonyítékot nem szolgáltatott, nem ismerni a támadás részleteit, az időpontját, az általa elpusztított vadászgépek pontos megoszlásáról és azok mennyiségét sem említette. A korábbi eseteknél videófelvételekkel is alátámasztották a találatokat, azonban jelenleg ez is hiányzik.

Mivel egyelőre semmilyen módon nincs alátámasztva az állítás, ezért

érdemes erőteljes fenntartásokkal kezelni az állításokat.

Oroszország gyakran túlzó állítást tesz az Ukrajnában elpusztított haditechnológiáról és annak mennyiségéről, de ezeknél visszatérően hiányoznak a bizonyítékok.

