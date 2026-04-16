LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Globál

Bemondtak az oroszok egy hatalmas csapást: F-16-os és Mirage vadászgépek semmisülhettek meg, de van egy bökkenő

Portfolio
Az orosz Ria Novosztyi beszámolója szerint Oroszország páratlan csapást hajtott végre Ukrajna ellen a kirovohrádi területen található repülőtér elleni támadás során.

Az orosz Szergej Lebegyev, a mikolajevi műveletek koordinátora szerint

több F-16-os és Mirage vadászgépet semmisítettek meg a csapások során, amit a Dolgincevó reptér ellen intéztek.

A parancsnok állítása szerint külföldi pilótákkal is végeztek a támadás során. Egy másik támadásról i beszámolt, amelyben több helikopter is elpusztult az állítása szerint, és több pilóta szintén életét vesztette ebben.

A dolgincevói légibázist korábban többször is érte már orosz támadás, ezekben Szu-25-ös és MiG-29-es vadászgépek is megsemmisültek. A mostani állításával kapcsolatban azonban Lebegyev semmiféle bizonyítékot nem szolgáltatott, nem ismerni a támadás részleteit, az időpontját, az általa elpusztított vadászgépek pontos megoszlásáról és azok mennyiségét sem említette. A korábbi eseteknél videófelvételekkel is alátámasztották a találatokat, azonban jelenleg ez is hiányzik.

Még több Globál

Mivel egyelőre semmilyen módon nincs alátámasztva az állítás, ezért

érdemes erőteljes fenntartásokkal kezelni az állításokat.

Oroszország gyakran túlzó állítást tesz az Ukrajnában elpusztított haditechnológiáról és annak mennyiségéről, de ezeknél visszatérően hiányoznak a bizonyítékok.

Címlapkép forrása: Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility