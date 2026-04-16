Brutális vádak láttak napvilágot: zsoldosként használt bevándorlók verhették meg a társaikat a határon

A görög migrációs ügyekért felelős miniszter csütörtökön "sci-finek" nevezte a BBC brit közszolgálati média azon kedden közzétett tényfeltáró riportját, mely szerint a görög rendőrség 2020 óta, a nemzetközi jogot sértve maszkos migránsokat használ fel arra, hogy erőszakkal toloncoljon vissza más illegális bevándorlókat Törökországba.

Tánosz Plevrisz az Action görög televíziós csatornának adott interjújában tagadta a BBC azon állításait, melyek szerint a maszkot viselő migránsok a brutálisan végrehajtott visszatoloncolások során számos esetben

megverték, kirabolták, sőt olykor meztelenre vetkőztették és szexuálisan is bántalmazták

volna a kitoloncolandó migránsokat.

A BBC a riportban Kiriákosz Micotakisz görög miniszterelnököt is megszólaltatta, aki közölte, hogy "nincs tudomása" ezekről a történésekről.

Tánosz Plevrisz véleménye szerint a BBC "alapvetően csak az illegális embercsempészek állításait mutatta be" az írásában. A miniszter kiemelte továbbá, hogy Görögország "továbbra is meg fogja védeni határait az illegális bevándorlástól, az Európai Unió és Nagy-Britannia érdekében".

Nem ez volt az első eset, hogy a görög hatóságokat a migránsok jogsértő, erőszakkal történő kitoloncolásával vádolták meg:

egyes civil szervezetek, majd 2022-ben a holland Lighthouse Reports médiavállalat vezetésével, francia és német részvétellel, videofelvételekkel és tanúvallomásokkal alátámasztott riport közölt állításokat olyan kiutasított migránsokról, akik a nekik felajánlott tartózkodási engedélyért cserébe "zsoldosként" toloncoltak ki migránsokat.

