Döbbenetes tempót diktálnak: rekordidő alatt szállt fel a konfliktusgóc legújabb csúcsfegyvere

A Korea Aerospace Industries (KAI) által fejlesztett KF-21 Boramae első sorozatgyártású példánya 2026. április 15-én szállt fel a dél-koreai légierő 3. kiképző repülőszárnyának szacshoni bázisáról. A gépet március 25-én gördítették ki a gyártócsarnokból. A végszerelés és az első felszállás között így alig több mint három hét telt el, ami hasonló kaliberű repülőgépek között nagyon jó ütemnek számít.

A repülés során a jelentések szerint semmilyen rendellenességet nem észleltek, a tesztet szigorúan ellenőrzött körülmények között hajtották végre. A gyors átállás hátterében a prototípusokkal 2022 júliusa óta elvégzett mintegy 1600 tesztrepülés áll, amelyeket a KAI teljesen balesetmentesen teljesített.

Ez a konkrét példány már a Block 1-es konfigurációban készült.

Ez azt jelenti, hogy a KF-21-es program hivatalosan is átlépett a tesztelési szakaszból a kezdeti sorozatgyártási fázisba.

A Block 1-es változat képezi majd az alapját a típus hadrendbe állításának és a későbbi továbbfejlesztéseknek.

Dél-Korea a KF-21-essel elöregedő vadászgépflottáját kívánja leváltani. A fejlesztés egyúttal jelentősen erősíti az ország légvédelmi képességeit és a régiós interoperabilitását. A sorozatgyártás megkezdése és az első példány gyors felszállása egyaránt arra utal, hogy a program a tervezett ütemtervnek megfelelően halad a kezdeti műveleti képesség elérése felé.

