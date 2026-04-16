LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Döntöttek a széleskörű korlátozásról Spanyolországban
MTI
Spanyolország feloldja a madárinfluenza terjedésének megakadályozására öt hónapja bevezetett korlátozásokat - közölte a mezőgazdasági minisztérium csütörtökön.

Spanyolországmegszünteti az öt hónappal ezelőtt, a madárinfluenza terjedésének fékezésére bevezetett korlátozásokat.

A szaktárca tájékoztatása szerint ezt a lépést a járványügyi helyzet kedvező alakulása indokolta, miután a vadon élő madaraknál már nem észleltek újabb eseteket.

Spanyolországban tavaly novemberben több mint 1200 településen rendelték el a baromfiállomány elkülönítését zárt térben, vagy ahol ez nem lehetséges ott madárháló használatát, hogy megakadályozzák a vadon élő madarak bejutását. Emellett megtiltották az itatáshoz olyan vízforrás használatát, amelyhez vadmadarak is hozzáférhetnek, kivéve abban az esetben, ha azt speciális vírusölő eljárással kezelték.

A korlátozások bevezetése után két csirkefarmon észleltek fertőzést, egyet decemberben és egyet januárban.

Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) februárban már fertőzéstől mentesnek nyilvánította a dél-európai országot, de elővigyázatosságból fenntartották a tilalmakat a vándormadarak mozgása miatt.

A mezőgazdasági minisztérium április elején részlegesen enyhített a korlátozásokon, és azokat csak a különösen veszélyeztetett, vizes élőhelyekkel rendelkező területeken tartotta érvényben.

A tárca a tilalmak teljes feloldását követően is javasolja a baromfitelepek biológiai biztonságának, vagyis a higiéniás intézkedések megerősítését, a megfigyelés fenntartását és a feltételezett betegségek mielőbbi bejelentését.

Ismételten hangsúlyozta, hogy ez a vírus nem terjedhet át emberre főtt baromfihúson, tojáson vagy feldolgozott baromfitermékeken keresztül.

Spanyolországban tavaly július óta 16 baromfiudvarban azonosították a fertőzést, és védekezésként több mint 2 millió háziszárnyast öltek le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

