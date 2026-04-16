Döntöttek a széleskörű korlátozásról Spanyolországban

Spanyolországmegszünteti az öt hónappal ezelőtt, a madárinfluenza terjedésének fékezésére bevezetett korlátozásokat.
A szaktárca tájékoztatása szerint ezt a lépést a járványügyi helyzet kedvező alakulása indokolta, miután a vadon élő madaraknál már nem észleltek újabb eseteket.
Spanyolországban tavaly novemberben több mint 1200 településen rendelték el a baromfiállomány elkülönítését zárt térben, vagy ahol ez nem lehetséges ott madárháló használatát, hogy megakadályozzák a vadon élő madarak bejutását. Emellett megtiltották az itatáshoz olyan vízforrás használatát, amelyhez vadmadarak is hozzáférhetnek, kivéve abban az esetben, ha azt speciális vírusölő eljárással kezelték.
A korlátozások bevezetése után két csirkefarmon észleltek fertőzést, egyet decemberben és egyet januárban.
Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) februárban már fertőzéstől mentesnek nyilvánította a dél-európai országot, de elővigyázatosságból fenntartották a tilalmakat a vándormadarak mozgása miatt.
A mezőgazdasági minisztérium április elején részlegesen enyhített a korlátozásokon, és azokat csak a különösen veszélyeztetett, vizes élőhelyekkel rendelkező területeken tartotta érvényben.
A tárca a tilalmak teljes feloldását követően is javasolja a baromfitelepek biológiai biztonságának, vagyis a higiéniás intézkedések megerősítését, a megfigyelés fenntartását és a feltételezett betegségek mielőbbi bejelentését.
Ismételten hangsúlyozta, hogy ez a vírus nem terjedhet át emberre főtt baromfihúson, tojáson vagy feldolgozott baromfitermékeken keresztül.
Spanyolországban tavaly július óta 16 baromfiudvarban azonosították a fertőzést, és védekezésként több mint 2 millió háziszárnyast öltek le.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Brutális kereslet mellett vitték a magyar államkötvényeket
374 milliárd forint értékben.
Pekingben a külügyminiszter: egymásnak udvarol Kína és az Európai Unió egyik vezető hatalma
Erősítenék a partnerséget.
Hernádi Zsolttal tárgyalt Magyar Péter: marad a védett ár a benzinnél!
Az új kormány megalakulása után is marad a rendszer.
Brutális vádak láttak napvilágot: zsoldosként használt bevándorlók verhették meg a társaikat a határon
A görög kormány szerint csak sci-firől van szó.
Európa elleni támadásokkal fenyegetett a Kreml – Azonnal reagált a közép-európai ország
Mintha listázta volna a lehetséges célpontokat Oroszország.
Orbán Viktor üzent a választási vereség után: teljes megújulásra van szükség
Egy komoly kudarcot azonosított.
Lesújtó előrejelzés érkezett a világot felforgató háborúról: lehet, hosszú hónapokig kell még várni a békére
Egy hónapon belül globális élelmiszerválság jöhet.
Itt a felmentősereg, amely csendben a magyar benzinpiac segítségére siet
Két tényező a fókuszban.
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.