Döntöttek a széleskörű korlátozásról Spanyolországban

Spanyolország feloldja a madárinfluenza terjedésének megakadályozására öt hónapja bevezetett korlátozásokat - közölte a mezőgazdasági minisztérium csütörtökön.

A szaktárca tájékoztatása szerint ezt a lépést a járványügyi helyzet kedvező alakulása indokolta, miután a vadon élő madaraknál már nem észleltek újabb eseteket.

Spanyolországban tavaly novemberben több mint 1200 településen rendelték el a baromfiállomány elkülönítését zárt térben, vagy ahol ez nem lehetséges ott madárháló használatát, hogy megakadályozzák a vadon élő madarak bejutását. Emellett megtiltották az itatáshoz olyan vízforrás használatát, amelyhez vadmadarak is hozzáférhetnek, kivéve abban az esetben, ha azt speciális vírusölő eljárással kezelték.

A korlátozások bevezetése után két csirkefarmon észleltek fertőzést, egyet decemberben és egyet januárban.

Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) februárban már fertőzéstől mentesnek nyilvánította a dél-európai országot, de elővigyázatosságból fenntartották a tilalmakat a vándormadarak mozgása miatt.

A mezőgazdasági minisztérium április elején részlegesen enyhített a korlátozásokon, és azokat csak a különösen veszélyeztetett, vizes élőhelyekkel rendelkező területeken tartotta érvényben.

A tárca a tilalmak teljes feloldását követően is javasolja a baromfitelepek biológiai biztonságának, vagyis a higiéniás intézkedések megerősítését, a megfigyelés fenntartását és a feltételezett betegségek mielőbbi bejelentését.

Ismételten hangsúlyozta, hogy ez a vírus nem terjedhet át emberre főtt baromfihúson, tojáson vagy feldolgozott baromfitermékeken keresztül.

Spanyolországban tavaly július óta 16 baromfiudvarban azonosították a fertőzést, és védekezésként több mint 2 millió háziszárnyast öltek le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images