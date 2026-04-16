Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Elárulta Donald Trump: napokon belül jöhet a következő béketárgyalás
Globál

Elárulta Donald Trump: napokon belül jöhet a következő béketárgyalás

MTI
Irán hajlandó lemondani az atomfegyverről, és "nagyon közel" van a megállapodás - jelentette ki Donald Trump csütörtökön.

Az amerikai elnök a Fehér Házból távozva újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy

szükség esetén akár meghosszabíthatja az Iránnal érvényben lévő tűzszünetet is, ugyanakkor kifejtette, hogy véleménye szerint arra nem lesz szükség.

Irán meg akar állapodni, és nagyon szépen halad az egyeztetés velük

- hangoztatta az elnök hozzátéve, hogy a másik fél ma már "olyan dolgokat is hajlandó megtenni, amit két hónapja még nem", valamint megjegyezte, hogy "nagyon gyorsan" megtörténhet a további előrelépés.

Iráni hajóra csapott le Amerika, tűzszünetet jelentett be Trump - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön

Itt a teljes tűzszünet a Közel-Keleten, megszólalt Benjamin Netanjahu: Izrael marad Dél-Libanonban

Váratlan fordulat: fizetőssé tehetik a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, komoly csapás fenyegeti a piacokat

Bejelentette Trump: tíznapos tűzszünet jön

Lesújtó előrejelzés érkezett a világot felforgató háborúról: lehet, hosszú hónapokig kell még várni a békére

Az elnök szerint akár a hétvégén lehet újabb személyes tárgyalási forduló, és

kilátásba helyezte, hogy akár a pakisztáni fővárosba is ellátogat, amennyiben egy békemegállapodást Iszlámábádban írnának alá.

Donald Trump kifejtette, hogy Irán megváltozott hozzáállását az ország mostanra "sokkal ésszerűbb" vezetésének, valamint a tengeri blokád és az iráni katonai erők kiiktatása együttes hatásának tulajdonítja.

Az elnök a katolikus egyházfővel kirobbant vitával kapcsolatban úgy fogalmazott,

jogom van egyet nem érteni a pápával,

valamint fontosnak nevezte, hogy XIV. Leó "megértse", Irán nem juthat nukleáris fegyver birtokába.

Kíméletlen felhívást küldött a világ vezetőinek XIV. Leó pápa: újabb kritikus üzenet Donald Trumpnak?

Az Egyesült Államok J. D. Vance alelnök vezette delegációja múlt szombaton mintegy 20 órán keresztül tárgyalt Iszlámábádban az iráni vezetés küldöttségével, de akkor egyezség nélkül álltak fel a tárgyalóasztaltól. Azóta az egyeztetések főként Pakisztán közvetítésével zajlanak, azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy második amerikai-iráni tárgyalási forduló.

Trump annak a reményének is hangot adott, hogy a csütörtökön amerikai közvetítéssel megkötött 10 napos libanoni-izraeli tűzszünet lehetőséget ad egy békemegállapodásra a két szomszédos közel-keleti ország között.

Iráni hajóra csapott le Amerika, tűzszünetet jelentett be Trump - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt
Csúnyán megütötték a Molt Magyar Péter bejelentése után
Erre kevesen számítottak: Amerika onnan szoríthatja ki az orosz érdekeket, ami Moszkva bástyája volt
