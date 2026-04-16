Első ránézésre bárki felismeri a legendás gépet, de úgy néz ki, hamarosan kapni fog egy igen látványos új játékszert

Az április 15-én közzétett videón a Chinook a hátsó rámpáján keresztül bocsátja útjára az úgynevezett "launched effect" eszközöket (lényegében apró felderítődrónokat). Ezt egy belső, raklapra szerelt indítórendszer végzi, amely vizuálisan egy 16 cellás vetőberendezésre emlékeztet. Az indítás nem eseti jellegű, hanem egy kifejezetten erre tervezett, nagy kapacitású rendszeren alapul. A pilóta nélküli repülőgépek a helikopter előtt haladva kiterjesztik a felderítési zónát és ellenőrzik az útvonalat.

Emellett azonosítják a fenyegetéseket, majd valós idejű helyzetképet adnak, mielőtt az anyagép mélyebbre hatolna a veszélyeztetett légtérbe.

A videón látható pilóta nélküli rendszerek sziluettje kompakt, csőből indítható, egyszer használatos eszközökre emlékeztet. Ezek lehetnek csapásmérő képességű kóborló lőszerek vagy kisméretű felderítő drónok. Ez a hasonlóság nem véletlen. A Boeing ezzel azt az üzenetet közvetíti, hogy nem néhány drága, egyedi drón alkalmazásáról van szó. A cél sokkal inkább egy tömeges, egyszer használatos felderítő és csapásmérő támogató kapacitás alkalmazása.

A koncepció szorosan illeszkedik az amerikai szárazföldi haderő legújabb törekvéseihez. A hadsereg az elosztott hadműveletek, a nagyobb túlélőképesség és a gyorsabb döntéshozatal irányába kíván elmozdulni. Ebben az elképzelésben a Chinook már nem pusztán csapat- és teherszállító gép. Sokkal inkább egy előretolt csomópont, amely a személyzetes és személyzet nélküli rendszerek együttműködése (MUM-T) keretében aktívan alakítja a harctéri képet.

