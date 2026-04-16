Első ránézésre bárki felismeri a legendás gépet, de úgy néz ki, hamarosan kapni fog egy igen látványos új játékszert

Az április 15-én közzétett videón a Chinook a hátsó rámpáján keresztül bocsátja útjára az úgynevezett "launched effect" eszközöket (lényegében apró felderítődrónokat). Ezt egy belső, raklapra szerelt indítórendszer végzi, amely vizuálisan egy 16 cellás vetőberendezésre emlékeztet. Az indítás nem eseti jellegű, hanem egy kifejezetten erre tervezett, nagy kapacitású rendszeren alapul. A pilóta nélküli repülőgépek a helikopter előtt haladva kiterjesztik a felderítési zónát és ellenőrzik az útvonalat.
Emellett azonosítják a fenyegetéseket, majd valós idejű helyzetképet adnak, mielőtt az anyagép mélyebbre hatolna a veszélyeztetett légtérbe.
A videón látható pilóta nélküli rendszerek sziluettje kompakt, csőből indítható, egyszer használatos eszközökre emlékeztet. Ezek lehetnek csapásmérő képességű kóborló lőszerek vagy kisméretű felderítő drónok. Ez a hasonlóság nem véletlen. A Boeing ezzel azt az üzenetet közvetíti, hogy nem néhány drága, egyedi drón alkalmazásáról van szó. A cél sokkal inkább egy tömeges, egyszer használatos felderítő és csapásmérő támogató kapacitás alkalmazása.
A koncepció szorosan illeszkedik az amerikai szárazföldi haderő legújabb törekvéseihez. A hadsereg az elosztott hadműveletek, a nagyobb túlélőképesség és a gyorsabb döntéshozatal irányába kíván elmozdulni. Ebben az elképzelésben a Chinook már nem pusztán csapat- és teherszállító gép. Sokkal inkább egy előretolt csomópont, amely a személyzetes és személyzet nélküli rendszerek együttműködése (MUM-T) keretében aktívan alakítja a harctéri képet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A válságálló kkv-k receptje: fix kamat, digitalizáció és egyre több tőke a növekedéshez
A Széchenyi Kártya Roadshow székesfehérvári állomásán jártunk.
Bemondtak az oroszok egy hatalmas csapást: F-16-os és Mirage vadászgépek semmisülhettek meg, de van egy bökkenő
Elég sok információ hiányzik.
Döbbenetes tempót diktálnak: rekordidő alatt szállt fel a konfliktusgóc legújabb csúcsfegyvere
Ritkán jutnak el ilyen gyorsan a sorozatgyártásig.
Több éves rali indulhat a magyar piacon a választások után
A Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük.
Hatalmas bajban Oroszország, Putyin azonnali lépéseket vár
Bajban a gazdaság.
Még soha nem lehetett ekkorát nyerni az Ötöslottón
A Holdról is látszik.
Miből fedezné a TISZA a pluszkiadásokkal járó ígéreteit?
A TISZA programja szerint egy kormányváltás nemcsak politikai, hanem érdemi pénzügyi fordulatot is hozhatna. A párt abból indul ki, hogy a gazdasági mozgástér több csatornán bővülhet egyszer
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.