LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Első ránézésre bárki felismeri a legendás gépet, de úgy néz ki, hamarosan kapni fog egy igen látványos új játékszert
Első ránézésre bárki felismeri a legendás gépet, de úgy néz ki, hamarosan kapni fog egy igen látványos új játékszert

Portfolio
A Boeing egy friss koncepcióvideóban mutatta be, hogyan képzeli el a CH-47 Chinook jövőjét. A felvételeken a nehéz szállítóhelikopter rajokban indít autonóm eszközöket. Ez azt jelenti, hogy az eddig elsősorban teherhordó/csapatszállító platformként ismert gép a jövőben felderítő és hálózati csomóponti szerepkörben is megjelenhet - jelentette az Army Recognition.

Az április 15-én közzétett videón a Chinook a hátsó rámpáján keresztül bocsátja útjára az úgynevezett "launched effect" eszközöket (lényegében apró felderítődrónokat). Ezt egy belső, raklapra szerelt indítórendszer végzi, amely vizuálisan egy 16 cellás vetőberendezésre emlékeztet. Az indítás nem eseti jellegű, hanem egy kifejezetten erre tervezett, nagy kapacitású rendszeren alapul. A pilóta nélküli repülőgépek a helikopter előtt haladva kiterjesztik a felderítési zónát és ellenőrzik az útvonalat.

Emellett azonosítják a fenyegetéseket, majd valós idejű helyzetképet adnak, mielőtt az anyagép mélyebbre hatolna a veszélyeztetett légtérbe.

A videón látható pilóta nélküli rendszerek sziluettje kompakt, csőből indítható, egyszer használatos eszközökre emlékeztet. Ezek lehetnek csapásmérő képességű kóborló lőszerek vagy kisméretű felderítő drónok. Ez a hasonlóság nem véletlen. A Boeing ezzel azt az üzenetet közvetíti, hogy nem néhány drága, egyedi drón alkalmazásáról van szó. A cél sokkal inkább egy tömeges, egyszer használatos felderítő és csapásmérő támogató kapacitás alkalmazása.

A koncepció szorosan illeszkedik az amerikai szárazföldi haderő legújabb törekvéseihez. A hadsereg az elosztott hadműveletek, a nagyobb túlélőképesség és a gyorsabb döntéshozatal irányába kíván elmozdulni. Ebben az elképzelésben a Chinook már nem pusztán csapat- és teherszállító gép. Sokkal inkább egy előretolt csomópont, amely a személyzetes és személyzet nélküli rendszerek együttműködése (MUM-T) keretében aktívan alakítja a harctéri képet.

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

