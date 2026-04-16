LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Erre kevesen számítottak: Amerika onnan szoríthatja ki az orosz érdekeket, ami Moszkva bástyája volt
Globál

Erre kevesen számítottak: Amerika onnan szoríthatja ki az orosz érdekeket, ami Moszkva bástyája volt

Portfolio
A The Wall Street Journal beszámolója szerint az Egyesült Államok megkezdte az orosz érdekek visszaszorítását Moszkva egyik afrikai szövetségesénél.

Nem sokkal korábban két turbólégcsavaros repülőgép landolt Líbiában, az érkezést követően az amerikai John Brennan altábornagy találkozott a helyi frakciók vezetőivel. A fegyveresek a közeljövőben az Egyesült Államokkal fognak közösen hadgyakorlatot tartani, ez a fejlemény korábban elképzelhetetlennek tűnt. A szirti Ghardabiya repülőtér korábban az Iszlám Állam, később pedig az orosz Wagner zsoldosok kezén volt. Az amerikai katonai parancsnok látogatása viszont azt jelzi, hogy

egy új korszak köszöntött be az észak-afrikai országban.

Washington átfogó stratégiát igyekszik megvalósítani, ennek célja, hogy az orosz érdekeltségeket minél több helyről kiszorítsák. Ennek egyik „csatatere” az olajban rendkívül gazdag Líbia. A 2011-es arab tavasz elsöpörte a helyi rezsimet, de a győztes forradalom után nem lett béke az országban, hanem több hullámban polgárháborús összecsapások robbantak ki. Az instabil helyzet kedvezett a szélsőséges alakulatok és a külföldi zsoldosok megerősödésének. Oroszország a hatalmi vákuumot kihasználva egy logisztikai bázist létesített a területen, miközben határozottan támogatta az egyik legerősebb frakciót. A térségben megerősödő orosz alakulatok amolyan logisztikai központnak is tudták használni Líbiát a térségi országok felé, ahol a gazdag nyersanyag-lelőhelyekre igyekeztek rátenni a kezüket.

Az utóbbi években Líbiában lassan stabilizálódott a helyzet, ez pedig megváltoztatta a lehetőségeket is. Brennan is ezt emelte ki a látogatásakor:

Még több Globál

A befektetési potenciál nagysága ösztönző az újraegyesítésre. Líbia stabilizációja lehetővé teheti az erőforrások kiaknázását különböző iparágak – különösen a high-tech és a védelmi ipar – számára

– mondta.

A polgárháborús események lezárulásával a helyzet még nem állt helyre, továbbra is több erős frakció viaskodik egymással a legerősebb vezető szerepéért, ugyanakkor a napi szintű összecsapások már nem jellemzőek. Ebben látott lehetőséget az Egyesült Államok is. A cikk ugyanakkor kiemeli, hogy a bizalom kiépítése hosszú időt fog igénybe venni, mivel a másfél évtizede tartó feszültségekre nem lehet gyorsan megoldást találni. Az oroszok helyzetének megváltozása sokat segített a térség békéjében. Kalifa Haftár tábornok ugyanis az orosz-ukrán háború kirobbanásakor attól kezdett tartani, hogy

az orosz zsoldosok ellene fordulhatnak a saját érdekeik érvényesítése érdekében, ezért elkezdte csökkenteni velük a kapcsolatot.

Az amerikaiak igyekeztek kihasználni a változást, és összehozták a két szemben álló frakció vezetőjét, akik közelebb kerültek egymáshoz. A lassú nyitás megnyithatja az utat, hogy az elszigetelt Líbia a nyugati fegyverekhez és befektetésekhez is hozzájusson, ez pedig a régió békéjéhez járul hozzá. Már az első európai országok is felbukkantak, például Olaszország szeretné erősíteni a befolyását a területen. A nyugati vállalatok már meg is kötötték a területen az első szerződéseket, az olaj kitermelése növekszik, ami jól jöhet a közel-keleti krízis hatásainak enyhítésére. Az már Washingtonnak csak külön „hab a tortán”, hogy Líbia hatalmas ritkaföldfém készletekkel is rendelkezik.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Számlázás céges környezetben

Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility