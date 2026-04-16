Erre kevesen számítottak: Amerika onnan szoríthatja ki az orosz érdekeket, ami Moszkva bástyája volt

Nem sokkal korábban két turbólégcsavaros repülőgép landolt Líbiában, az érkezést követően az amerikai John Brennan altábornagy találkozott a helyi frakciók vezetőivel. A fegyveresek a közeljövőben az Egyesült Államokkal fognak közösen hadgyakorlatot tartani, ez a fejlemény korábban elképzelhetetlennek tűnt. A szirti Ghardabiya repülőtér korábban az Iszlám Állam, később pedig az orosz Wagner zsoldosok kezén volt. Az amerikai katonai parancsnok látogatása viszont azt jelzi, hogy

egy új korszak köszöntött be az észak-afrikai országban.

Washington átfogó stratégiát igyekszik megvalósítani, ennek célja, hogy az orosz érdekeltségeket minél több helyről kiszorítsák. Ennek egyik „csatatere” az olajban rendkívül gazdag Líbia. A 2011-es arab tavasz elsöpörte a helyi rezsimet, de a győztes forradalom után nem lett béke az országban, hanem több hullámban polgárháborús összecsapások robbantak ki. Az instabil helyzet kedvezett a szélsőséges alakulatok és a külföldi zsoldosok megerősödésének. Oroszország a hatalmi vákuumot kihasználva egy logisztikai bázist létesített a területen, miközben határozottan támogatta az egyik legerősebb frakciót. A térségben megerősödő orosz alakulatok amolyan logisztikai központnak is tudták használni Líbiát a térségi országok felé, ahol a gazdag nyersanyag-lelőhelyekre igyekeztek rátenni a kezüket.

Az utóbbi években Líbiában lassan stabilizálódott a helyzet, ez pedig megváltoztatta a lehetőségeket is. Brennan is ezt emelte ki a látogatásakor:

A befektetési potenciál nagysága ösztönző az újraegyesítésre. Líbia stabilizációja lehetővé teheti az erőforrások kiaknázását különböző iparágak – különösen a high-tech és a védelmi ipar – számára

– mondta.

A polgárháborús események lezárulásával a helyzet még nem állt helyre, továbbra is több erős frakció viaskodik egymással a legerősebb vezető szerepéért, ugyanakkor a napi szintű összecsapások már nem jellemzőek. Ebben látott lehetőséget az Egyesült Államok is. A cikk ugyanakkor kiemeli, hogy a bizalom kiépítése hosszú időt fog igénybe venni, mivel a másfél évtizede tartó feszültségekre nem lehet gyorsan megoldást találni. Az oroszok helyzetének megváltozása sokat segített a térség békéjében. Kalifa Haftár tábornok ugyanis az orosz-ukrán háború kirobbanásakor attól kezdett tartani, hogy

az orosz zsoldosok ellene fordulhatnak a saját érdekeik érvényesítése érdekében, ezért elkezdte csökkenteni velük a kapcsolatot.

Az amerikaiak igyekeztek kihasználni a változást, és összehozták a két szemben álló frakció vezetőjét, akik közelebb kerültek egymáshoz. A lassú nyitás megnyithatja az utat, hogy az elszigetelt Líbia a nyugati fegyverekhez és befektetésekhez is hozzájusson, ez pedig a régió békéjéhez járul hozzá. Már az első európai országok is felbukkantak, például Olaszország szeretné erősíteni a befolyását a területen. A nyugati vállalatok már meg is kötötték a területen az első szerződéseket, az olaj kitermelése növekszik, ami jól jöhet a közel-keleti krízis hatásainak enyhítésére. Az már Washingtonnak csak külön „hab a tortán”, hogy Líbia hatalmas ritkaföldfém készletekkel is rendelkezik.

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images