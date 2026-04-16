LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Hernádi Zsolttal tárgyalt Magyar Péter: marad a védett ár a benzinnél!
Európa elleni támadásokkal fenyegetett a Kreml – Azonnal reagált a közép-európai ország
Európa elleni támadásokkal fenyegetett a Kreml – Azonnal reagált a közép-európai ország

Csehország bekérette a prágai orosz nagykövetet, miután Moszkva több cseh vállalatot is lehetséges katonai célpontként nevezett meg - jelentette be a cseh külügyminisztérium csütörtökön a Reuters tudósítása alapján.

A bekéretést az orosz védelmi minisztérium egyik friss jelentése, valamint Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök nyilatkozatai váltották ki. A cseh tárca tájékoztatása szerint

az orosz megnyilvánulások több, név szerint is azonosított cseh vállalatot jelöltek meg lehetséges célpontként.

Az orosz védelmi minisztérium szerdán arra figyelmeztetett, hogy mivel egyes európai országok fokozzák az Ukrajnának nyújtott dróntámogatásukat, ezzel egyre inkább belesodródnak a fegyveres konfliktusba. Ezzel egyidejűleg közzétettek egy listát azokról az európai gyárakról és vállalatokról, amelyek állításuk szerint drónokat vagy drónalkatrészeket állítanak elő.

Dmitrij Medvegyev erre a jelentésre az X közösségi platformon reagált. Mint hangsúlyozta,

Még több Globál

Pekingben a külügyminiszter: egymásnak udvarol Kína és az Európai Unió egyik vezető hatalma

Iráni hajóra csapott le Amerika, tűzszünetet jelentett be Trump - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön

Brutális vádak láttak napvilágot: zsoldosként használt bevándorlók verhették meg a társaikat a határon

a hadsereg által nyilvánosságra hozott lista valójában az orosz fegyveres erők lehetséges célpontjait tartalmazza.

Hogy a csapások mikor válnak valósággá, az a fejleményektől függ. Aludjatok jól, európai partnereink!

- tette hozzá az orosz Biztonsági Tanács alelnöke.

Fordulóponthoz érkezett a háború, új hatalom lett Ukrajna legfontosabb szövetségese – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt
Elindult a vagyonok kimenekítése: fordult a széljárás, szélsebesen kikapkodják a milliárdjaikat a befektetők
Erre kevesen számítottak: Amerika onnan szoríthatja ki az orosz érdekeket, ami Moszkva bástyája volt
