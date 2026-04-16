Európa elleni támadásokkal fenyegetett a Kreml – Azonnal reagált a közép-európai ország

Csehország bekérette a prágai orosz nagykövetet, miután Moszkva több cseh vállalatot is lehetséges katonai célpontként nevezett meg - jelentette be a cseh külügyminisztérium csütörtökön a Reuters tudósítása alapján.

A bekéretést az orosz védelmi minisztérium egyik friss jelentése, valamint Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök nyilatkozatai váltották ki. A cseh tárca tájékoztatása szerint

az orosz megnyilvánulások több, név szerint is azonosított cseh vállalatot jelöltek meg lehetséges célpontként.

Az orosz védelmi minisztérium szerdán arra figyelmeztetett, hogy mivel egyes európai országok fokozzák az Ukrajnának nyújtott dróntámogatásukat, ezzel egyre inkább belesodródnak a fegyveres konfliktusba. Ezzel egyidejűleg közzétettek egy listát azokról az európai gyárakról és vállalatokról, amelyek állításuk szerint drónokat vagy drónalkatrészeket állítanak elő.

Dmitrij Medvegyev erre a jelentésre az X közösségi platformon reagált. Mint hangsúlyozta,

a hadsereg által nyilvánosságra hozott lista valójában az orosz fegyveres erők lehetséges célpontjait tartalmazza.

Hogy a csapások mikor válnak valósággá, az a fejleményektől függ. Aludjatok jól, európai partnereink!

- tette hozzá az orosz Biztonsági Tanács alelnöke.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images