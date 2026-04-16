LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Figyelmeztet az elemző: van itt egy nagy probléma, egyetlen dolog miatt simán borulhat még a béketárgyalás
Globál

Portfolio
Az iráni–amerikai béketárgyalások továbbra is holtponton vannak egy Közel-Kelet szakértő szerint, mivel úgy látja, a felek között óriási a szakadék, főleg az iráni nukleáris program jövőjével kapcsolatosan.

Mohamed el-Maszri, a Dohai Posztgraduális Intézet professzora az al-Dzsazírának nyilatkozott. Emlékeztetett arra, hogy Irán és a nagyhatalmak egyszer már megkötötték a Közös Átfogó Cselekvési Tervet (JCPOA), az Obama-érában. Ez a megállapodás szigorú keretek közé szorította Teherán nukleáris programját, és megakadályozta volna az iráni atomfegyver kifejlesztését.

Az egyezményt Donald Trump egyoldalúan felrúgta, mivel úgy látta, nem elég hatékony.

Ez a lépés a mai napig hátráltatja a megállapodást Irán és a USA közt, hiszen Teherán úgy látja: hiába állapodnak meg bármiben Washingtonnal, ha Amerika ezt egyetlen tollvonással, érdemi következmények nélkül fel tudja rúgni.

Az elemző szerint az Irán elleni háború több milliárd dolláros terhet rótt az amerikai gazdaságra. Emellett jelentősen rontotta az Egyesült Államok nemzetközi megítélését is.

Még több Globál

Ezek után Trump rendkívül nehéz helyzetbe kerülne, ha lényegében csak a JCPOA egy kissé továbbfejlesztett változatával térne haza a tárgyalóasztaltól.

Hogyan állhatna az amerikai nép elé azzal, hogy ezért tértünk vissza a háborúhoz, csak azért, hogy megkapjuk a JCPOA-t vagy annak egy alig módosított verzióját?"

– tette fel a kérdést el-Maszri.

A professzor úgy látja: rendkívül nehezen fog tudni megállapodni Irán és az USA a nukleáris kérdés rendezéséről, ezek alapján pedig szerinte egyáltalán nem zárható ki, hogy a háború folytatódni fog.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility