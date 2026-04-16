Figyelmeztet az elemző: van itt egy nagy probléma, egyetlen dolog miatt simán borulhat még a béketárgyalás

Az iráni–amerikai béketárgyalások továbbra is holtponton vannak egy Közel-Kelet szakértő szerint, mivel úgy látja, a felek között óriási a szakadék, főleg az iráni nukleáris program jövőjével kapcsolatosan.

Mohamed el-Maszri, a Dohai Posztgraduális Intézet professzora az al-Dzsazírának nyilatkozott. Emlékeztetett arra, hogy Irán és a nagyhatalmak egyszer már megkötötték a Közös Átfogó Cselekvési Tervet (JCPOA), az Obama-érában. Ez a megállapodás szigorú keretek közé szorította Teherán nukleáris programját, és megakadályozta volna az iráni atomfegyver kifejlesztését.

Az egyezményt Donald Trump egyoldalúan felrúgta, mivel úgy látta, nem elég hatékony.

Ez a lépés a mai napig hátráltatja a megállapodást Irán és a USA közt, hiszen Teherán úgy látja: hiába állapodnak meg bármiben Washingtonnal, ha Amerika ezt egyetlen tollvonással, érdemi következmények nélkül fel tudja rúgni.

Az elemző szerint az Irán elleni háború több milliárd dolláros terhet rótt az amerikai gazdaságra. Emellett jelentősen rontotta az Egyesült Államok nemzetközi megítélését is.

Ezek után Trump rendkívül nehéz helyzetbe kerülne, ha lényegében csak a JCPOA egy kissé továbbfejlesztett változatával térne haza a tárgyalóasztaltól.

Hogyan állhatna az amerikai nép elé azzal, hogy ezért tértünk vissza a háborúhoz, csak azért, hogy megkapjuk a JCPOA-t vagy annak egy alig módosított verzióját?"

– tette fel a kérdést el-Maszri.

A professzor úgy látja: rendkívül nehezen fog tudni megállapodni Irán és az USA a nukleáris kérdés rendezéséről, ezek alapján pedig szerinte egyáltalán nem zárható ki, hogy a háború folytatódni fog.

