LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Fordulóponthoz érkezett a háború, új hatalom lett Ukrajna legfontosabb szövetségese – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Fordulóponthoz érkezett a háború, új hatalom lett Ukrajna legfontosabb szövetségese – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt arról egy interjúban, hogy immár nem az Egyesült Államok nyújtja a legtöbb segítséget az ukránoknak. A politikus Berlinben beszélt arról, hogy szerinte Amerikának most nincs ideje az orosz-ukrán háborúval foglalkozni, ezért jelenleg Németország számít a legfontosabb partnernek. Ukrajna védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov április 15-én bejelentette, hogy az orosz haderő veszteségei történelmi csúcsot értek el, ezek már meghaladják Oroszország havi mozgósítási kapacitását - tudósított az Euro Maidan Press. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
207 drón megsemmisítését jelentették az oroszok

A legfrissebb jelentések szerint az orosz légvédelmi erők összesen 207 drónt semmisítettek meg Oroszország légterében. Az elmondások szerint támadás érte Belgorodi, Szmolenszki, Kurszki, Brjanszki és Orjoli területeket, valamint a Krasznodari Területet, a Krími Köztársaságot és a Fekete- és Azovi-tenger vizeit.

(Mk.ru)

Szokatlan támadást hajtott vége Oroszország: nappal érkeztek a cirkálórakéták

Április 15-én a késődélutáni órákban hajtottak végre támadást az oroszok több X-101-es cirkálórakétával ukrajnai célpontok ellen. A csapásokhoz több Tu-95MSz emelkedett a magasba, majd több rakétát vetettek be. Az első hét cirkálórakéta-csoportot 19:56-kor észlelték az ukrán légtérben. A légi célpontok Krivij Rih közelében haladtak el, majd Kirovohrad régió felé folytatták útjukat.

(Militarnyi)

Kiszivárgott felvételek: lufis balesetnek hazudta Oroszország a titkosszolgálati tábornok elleni merényletet

Az orosz hatóságok egy héliumpalack meghibásodásaként tálalták a nyilvánosságnak azt a 2025. augusztusi moszkvai robbantást, amely valójában az FSZB egyik vezető tábornoka ellen irányult - írta a Militarnyi.

