207 drón megsemmisítését jelentették az oroszok
A legfrissebb jelentések szerint az orosz légvédelmi erők összesen 207 drónt semmisítettek meg Oroszország légterében. Az elmondások szerint támadás érte Belgorodi, Szmolenszki, Kurszki, Brjanszki és Orjoli területeket, valamint a Krasznodari Területet, a Krími Köztársaságot és a Fekete- és Azovi-tenger vizeit.
(Mk.ru)
Szokatlan támadást hajtott vége Oroszország: nappal érkeztek a cirkálórakéták
Április 15-én a késődélutáni órákban hajtottak végre támadást az oroszok több X-101-es cirkálórakétával ukrajnai célpontok ellen. A csapásokhoz több Tu-95MSz emelkedett a magasba, majd több rakétát vetettek be. Az első hét cirkálórakéta-csoportot 19:56-kor észlelték az ukrán légtérben. A légi célpontok Krivij Rih közelében haladtak el, majd Kirovohrad régió felé folytatták útjukat.
Kiszivárgott felvételek: lufis balesetnek hazudta Oroszország a titkosszolgálati tábornok elleni merényletet
Az orosz hatóságok egy héliumpalack meghibásodásaként tálalták a nyilvánosságnak azt a 2025. augusztusi moszkvai robbantást, amely valójában az FSZB egyik vezető tábornoka ellen irányult - írta a Militarnyi.
Fordulóponthoz érkezett a háború, új hatalom lett Ukrajna legfontosabb szövetségese – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
