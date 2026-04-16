Gigantikus gázszerződést kötött Kijev az amerikaiakkal

Az ukrán gázszektor több száz millió dolláros finanszírozásában állapodott meg Kijev az amerikai Exim Bankkal - közölte csütörtökön Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök a Telegramon.

A felek egy olyan finanszírozási mechanizmus elindításáról egyeztek meg, amely 300 millió dollár értékben lehetővé teszi amerikai energetikai berendezések beszerzését a Naftohaz ukrán állami gázvállalatnak, ami elősegíti az orosz támadásokban megrongálódott gázkitermelő létesítmények helyreállítását - tudatta a kormányfő.

A miniszterelnök kormányküldöttség élén utazott Washingtonba, ahol tárgyalt John Jovanovich-csal, az Exim Bank elnökével az energetikai, logisztikai és más stratégiai területeken folyó pénzügyi együttműködés bővítéséről.

A gazdasági együttműködés elmélyítésének kulcsterületei változatlanok: az energetika, a kettős felhasználású termékek, a ritka földfémek és a logisztika

- írta Szviridenko.

A kormányfő tájékoztatása szerint a találkozón egyeztettek egy több mint egymilliárd dolláros átfogó energiaágazati modernizációs program paramétereiről, és megvizsgálták egy olyan támogatási mechanizmus létrehozásának a lehetőségét, amely segítené az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) Ukrajnába szállítását, hasonló módon az eurózóna piaci feltételeihez.

"A 2025-2026-os fűtési szezon átvészelése érdekében a Naftohaz rekordmennyiségű, 900 millió köbméter amerikai cseppfolyósított földgázt importált. Ukrajna érdekelt az amerikai gázvásárlások növelésében és az amerikai pénzügyi intézményekkel való együttműködés elmélyítésében ezen a területen" - tette hozzá a kormányfő.

Szviridenko közölte: a felek megvitatták, hogy Ukrajna milyen finanszírozási formában pótolhatná az orosz támadások következtében megsemmisült mozdonyokat és vasúti kocsikat.

