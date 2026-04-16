Kijev megállapodástkötött az amerikai Exim Bankkal az ukrán gázszektor több száz millió dolláros finanszírozásáról.
A felek egy olyan finanszírozási mechanizmus elindításáról egyeztek meg, amely 300 millió dollár értékben lehetővé teszi amerikai energetikai berendezések beszerzését a Naftohaz ukrán állami gázvállalatnak, ami elősegíti az orosz támadásokban megrongálódott gázkitermelő létesítmények helyreállítását - tudatta a kormányfő.
A miniszterelnök kormányküldöttség élén utazott Washingtonba, ahol tárgyalt John Jovanovich-csal, az Exim Bank elnökével az energetikai, logisztikai és más stratégiai területeken folyó pénzügyi együttműködés bővítéséről.
A gazdasági együttműködés elmélyítésének kulcsterületei változatlanok: az energetika, a kettős felhasználású termékek, a ritka földfémek és a logisztika
- írta Szviridenko.
A kormányfő tájékoztatása szerint a találkozón egyeztettek egy több mint egymilliárd dolláros átfogó energiaágazati modernizációs program paramétereiről, és megvizsgálták egy olyan támogatási mechanizmus létrehozásának a lehetőségét, amely segítené az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) Ukrajnába szállítását, hasonló módon az eurózóna piaci feltételeihez.
"A 2025-2026-os fűtési szezon átvészelése érdekében a Naftohaz rekordmennyiségű, 900 millió köbméter amerikai cseppfolyósított földgázt importált. Ukrajna érdekelt az amerikai gázvásárlások növelésében és az amerikai pénzügyi intézményekkel való együttműködés elmélyítésében ezen a területen" - tette hozzá a kormányfő.
Szviridenko közölte: a felek megvitatták, hogy Ukrajna milyen finanszírozási formában pótolhatná az orosz támadások következtében megsemmisült mozdonyokat és vasúti kocsikat.
Történelmi mérföldkő: teljesen kivonják az amerikai katonákat a polgárháborúból kilábalt országból
Amerika egyelőre nem erősítette meg.
Gigantikus gázszerződést kötött Kijev az amerikaiakkal
Több száz millió dolláros finanszírozás.
Váratlanul leállítja leánycége működését a Lufthansa
Sokkal korábban a tervezettnél.
Bejelentette Trump: tíznapos tűzszünet jön
Megegyezés született Izrael és Libanon között.
Fájdalmas bejelentést tett a csokoládéipari óriás
Elképesztő mélyrepülést hozott a rossz hír
Kíméletlen felhívást küldött a világ vezetőinek XIV. Leó pápa: újabb kritikus üzenet Donald Trumpnak?
Folytatódhat Washington és a Vatikán kötélhúzása.
Elbántak a befektetők a Mol részvényével Magyar Péter szavai után
A BUX index is nagyot esett.
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.