LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.07%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Gigantikus gázszerződést kötött Kijev az amerikaiakkal
Globál

Gigantikus gázszerződést kötött Kijev az amerikaiakkal

MTI
Az ukrán gázszektor több száz millió dolláros finanszírozásában állapodott meg Kijev az amerikai Exim Bankkal - közölte csütörtökön Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök a Telegramon.
Kijev megállapodást kötött az amerikai Exim Bankkal az ukrán gázszektor több száz millió dolláros finanszírozásáról.

A felek egy olyan finanszírozási mechanizmus elindításáról egyeztek meg, amely 300 millió dollár értékben lehetővé teszi amerikai energetikai berendezések beszerzését a Naftohaz ukrán állami gázvállalatnak, ami elősegíti az orosz támadásokban megrongálódott gázkitermelő létesítmények helyreállítását - tudatta a kormányfő.

A miniszterelnök kormányküldöttség élén utazott Washingtonba, ahol tárgyalt John Jovanovich-csal, az Exim Bank elnökével az energetikai, logisztikai és más stratégiai területeken folyó pénzügyi együttműködés bővítéséről.

A gazdasági együttműködés elmélyítésének kulcsterületei változatlanok: az energetika, a kettős felhasználású termékek, a ritka földfémek és a logisztika

- írta Szviridenko.

A kormányfő tájékoztatása szerint a találkozón egyeztettek egy több mint egymilliárd dolláros átfogó energiaágazati modernizációs program paramétereiről, és megvizsgálták egy olyan támogatási mechanizmus létrehozásának a lehetőségét, amely segítené az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) Ukrajnába szállítását, hasonló módon az eurózóna piaci feltételeihez.

"A 2025-2026-os fűtési szezon átvészelése érdekében a Naftohaz rekordmennyiségű, 900 millió köbméter amerikai cseppfolyósított földgázt importált. Ukrajna érdekelt az amerikai gázvásárlások növelésében és az amerikai pénzügyi intézményekkel való együttműködés elmélyítésében ezen a területen" - tette hozzá a kormányfő.

Szviridenko közölte: a felek megvitatták, hogy Ukrajna milyen finanszírozási formában pótolhatná az orosz támadások következtében megsemmisült mozdonyokat és vasúti kocsikat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

