LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Háborús készülődés Amerikában: Trump fegyvergyárakat csinálna az autógyárakból
Globál

Portfolio
Az amerikai védelmi minisztérium arra kérte a legnagyobb amerikai autógyártókat, köztük a Fordot és a General Motorst, hogy szálljanak be a hadiiparba, kezdjenek el fegyvereket gyártani - tudta meg a WSJ.

A Pentagon lépése mögött az áll, hogy az ukrajnai és az iráni háború miatt az Egyesült Államok fegyverkészletei jelentősen csökkentek. Az amerikai vezetés ezért a hagyományos hadiipari vállalatokon túl más szereplőket is bevonna a termelésbe.

A tárgyalásokról értesülő források szerint az egyeztetések már az iráni háború február végi kitörése előtt megkezdődtek, jelenleg pedig még a kezdeti szakaszukban járnak.

A védelmi minisztérium azt vizsgálja, hogy a járműipari cégek milyen gyorsan lennének képesek átállni a hadiipari termelésre.

Egyelőre nem tudni, az autógyárak pontosan mit gyártanának - Amerikában főleg precíziós lőszerekből (pl. cirkálórakéták, légvédelmi rakéták) van hiány. A WSJ cikke "lőszert és egyéb eszközöket" említ, de nem írja, pontosan mik ezek.

Az elképzelésnek történelmi előzménye is van. A második világháború idején az amerikai autógyártók a hadigazdaság részeként átálltak a katonai felszerelések, többek között teherautók és repülőgépek gyártására.

Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images

