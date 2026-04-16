LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Igazi legenda kap új köntöst: mindössze három óra alatt halálos fegyverré alakítják a világ egyik legismertebb helikopterét
A Sikorsky Aircraft a nashville-i Army Aviation Warfighting Summit katonai repülési csúcstalálkozón mutatta be új, Black Hawk helikopterekhez szánt fegyverzeti átalakítókészleteit. Ezek segítségével a meglévő UH-60-as gépek új támadó képességekkel ruházhatók fel, így az üzemeltetőknek nem szükséges dedikált harci helikoptereket vásárolniuk - számolt be az Army Recognition.

A moduláris készletek lehetővé teszik, hogy

a szabványos UH-60 Black Hawk helikoptereket mintegy három óra alatt harci platformmá alakítsák át.

Az így létrejövő konfiguráció kísérőfeladatok, hírszerzési és felderítési (ISR) műveletek, valamint precíziós csapásmérés végrehajtására egyaránt alkalmas. A rendszer könnyedén integrálható a meglévő avionikával, ami jelentősen leegyszerűsíti a beépítést.

A Sikorsky két gyártásra kész változatot kínál. Ezek a Külföldi Katonai Értékesítési (FMS) program keretében, vagy közvetlen kereskedelmi csatornákon keresztül is megvásárolhatók. A rendszerek beépítését az Egyesült Államokban vagy a lengyelországi PZL Mielec üzemében végzik. A gyártó a közel-keleti fegyveres Black Hawk helikopterekkel szerzett korábbi tapasztalataira hivatkozva hangsúlyozza, hogy a megoldás azonnal elérhető a típus jelenlegi üzemeltetői számára.

A koncepció azért különösen életképes, mert a Black Hawk már alapkonfigurációjában is kiváló expedíciós platform. Az UH/HH-60M az amerikai szárazföldi haderő elsődleges közepes szállítóhelikoptere, amelynek maximális felszállótömege megközelíti a 10 tonnát. A gép fedélzetén 11 teljesen felszerelt katona szállítható. A helikopter digitális avionikával, páncélozott elemekkel, valamint redundáns kritikus rendszerekkel rendelkezik. Két General Electric T700-as hajtóműve, átalakítható kabinja és mintegy 4 tonnás teherbírása révén a gép szállítókapacitása, hatótávolsága és harctéri alkalmazhatósága már a fegyverrendszer felszerelése előtt is rendkívül meggyőző.

A fegyverzeti átalakítókészletek megjelenése jól tükrözi a többfeladatú, gyorsan bevethető katonai repülőeszközök iránti növekvő globális keresletet. A megoldás a meglévő flották költséghatékony képességbővítését kínálja. Ez az opció különösen azoknak a szövetséges országoknak előnyös, amelyek új harci helikopterek beszerzése nélkül szeretnék növelni a csapásmérő kapacitásukat. Maga a koncepció egyébként egyáltalán nem egyedülálló, katonai, de néha civil szolgálatra tervezett többfeladatú helikopterekhez is sok esetben kínálnak hasonló kiegészítő "csomagot".

Címlapkép forrása: Getty Images

