Igazi legenda kap új köntöst: mindössze három óra alatt halálos fegyverré alakítják a világ egyik legismertebb helikopterét

A moduláris készletek lehetővé teszik, hogy
a szabványos UH-60 Black Hawk helikoptereket mintegy három óra alatt harci platformmá alakítsák át.
Az így létrejövő konfiguráció kísérőfeladatok, hírszerzési és felderítési (ISR) műveletek, valamint precíziós csapásmérés végrehajtására egyaránt alkalmas. A rendszer könnyedén integrálható a meglévő avionikával, ami jelentősen leegyszerűsíti a beépítést.
A Sikorsky két gyártásra kész változatot kínál. Ezek a Külföldi Katonai Értékesítési (FMS) program keretében, vagy közvetlen kereskedelmi csatornákon keresztül is megvásárolhatók. A rendszerek beépítését az Egyesült Államokban vagy a lengyelországi PZL Mielec üzemében végzik. A gyártó a közel-keleti fegyveres Black Hawk helikopterekkel szerzett korábbi tapasztalataira hivatkozva hangsúlyozza, hogy a megoldás azonnal elérhető a típus jelenlegi üzemeltetői számára.
A koncepció azért különösen életképes, mert a Black Hawk már alapkonfigurációjában is kiváló expedíciós platform. Az UH/HH-60M az amerikai szárazföldi haderő elsődleges közepes szállítóhelikoptere, amelynek maximális felszállótömege megközelíti a 10 tonnát. A gép fedélzetén 11 teljesen felszerelt katona szállítható. A helikopter digitális avionikával, páncélozott elemekkel, valamint redundáns kritikus rendszerekkel rendelkezik. Két General Electric T700-as hajtóműve, átalakítható kabinja és mintegy 4 tonnás teherbírása révén a gép szállítókapacitása, hatótávolsága és harctéri alkalmazhatósága már a fegyverrendszer felszerelése előtt is rendkívül meggyőző.
A fegyverzeti átalakítókészletek megjelenése jól tükrözi a többfeladatú, gyorsan bevethető katonai repülőeszközök iránti növekvő globális keresletet. A megoldás a meglévő flották költséghatékony képességbővítését kínálja. Ez az opció különösen azoknak a szövetséges országoknak előnyös, amelyek új harci helikopterek beszerzése nélkül szeretnék növelni a csapásmérő kapacitásukat. Maga a koncepció egyébként egyáltalán nem egyedülálló, katonai, de néha civil szolgálatra tervezett többfeladatú helikopterekhez is sok esetben kínálnak hasonló kiegészítő "csomagot".
A válságálló kkv-k receptje: fix kamat, digitalizáció és egyre több tőke a növekedéshez
A Széchenyi Kártya Roadshow székesfehérvári állomásán jártunk.
Bemondtak az oroszok egy hatalmas csapást: F-16-os és Mirage vadászgépek semmisülhettek meg, de van egy bökkenő
Elég sok információ hiányzik.
Döbbenetes tempót diktálnak: rekordidő alatt szállt fel a konfliktusgóc legújabb csúcsfegyvere
Ritkán jutnak el ilyen gyorsan a sorozatgyártásig.
Több éves rali indulhat a magyar piacon a választások után
A Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük.
Hatalmas bajban Oroszország, Putyin azonnali lépéseket vár
Bajban a gazdaság.
Még soha nem lehetett ekkorát nyerni az Ötöslottón
A Holdról is látszik.
Miből fedezné a TISZA a pluszkiadásokkal járó ígéreteit?
A TISZA programja szerint egy kormányváltás nemcsak politikai, hanem érdemi pénzügyi fordulatot is hozhatna. A párt abból indul ki, hogy a gazdasági mozgástér több csatornán bővülhet egyszer
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.