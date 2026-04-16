LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Iráni hajóra csapott le Amerika, fordulópont jöhet a napokban - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön
Globál

Iráni hajóra csapott le Amerika, fordulópont jöhet a napokban - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön

Portfolio
Aktívan dolgoznak az amerikai hadihajók az iráni blokád fenntartásán: a CENTCOM közölte, hogy ma reggel visszafordítottak egy iráni hajót, amelyik át akart hatolni a lezáráson. Közben Donald Trump amerikai elnök közölte: ma várhatóan tárgyal egymással Libanon és Izrael a Hezbollah-IDF közt dúló katonai konfliktus legalább átmeneti rendezéséről. A héten Amerika is tárgyalhat Iránnal, bár erről még csak másodkézből jönnek információk, hivatalos bejelentés nincs. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus csütörtöki eseményeivel.
Trump: ma tárgyal Libanon és Izrael

Az amerikai elnök üdvözölte a találkozót: 34 éve nem volt közvetlen tárgyalás Bejrút és Jeruzsálem közt.

Trump azt várja a találkozótól, hogy "lesz egy kis fellélegzés" a két ország közt, több részletet nem közölt.

(Truth Social)

Iráni teherhajót fordított vissza Amerika

A CENTCOM beszámolója szerint a hajó Bandar Abbász kikötőjéből indult, a USS Spruance romboló fordította vissza.

Az amerikai Középső Parancsnokság beszámolója szerint a blokád kezdete óta már 10 hajót irányítottak vissza Irán kikötőibe.

Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus csütörtöki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

