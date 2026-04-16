Iráni hajóra csapott le Amerika, tűzszünetet jelentett be Trump - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az Izrael és Libanon között létrejött, Donald Trump amerikai elnök által bejelentett 10 napos tűzszünetet, és ismételten hangsúlyozta, hogy Európa továbbra is Libanon területi integritásának tiszteletben tartását fogja követelni.

Ez megkönnyebbülés, mivel ez a konfliktus már túl sok ember életét követelte

- írta von der Leyen az X-en.

"Európa továbbra is szorgalmazni fogja Libanon szuverenitásának és területi integritásának teljes tiszteletben tartását. És továbbra is jelentős humanitárius segítségnyújtással fogjuk támogatni a libanoni népet" - tette hozzá.

(Reuters)