LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.07%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Iráni hajóra csapott le Amerika, tűzszünetet jelentett be Trump - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön
Tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon - jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, miután egyeztetett Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. A fegyvernyugvás washingtoni idő szerint délután 5 órakor lép életbe, azaz Izraelben és Libanonban éjfélkor (magyar idő szerint 23 órakor). Közben aktívan dolgoznak az amerikai hadihajók az iráni blokád fenntartásán: a CENTCOM közölte, hogy ma reggel visszafordítottak egy iráni hajót, amelyik át akart hatolni a lezáráson. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus csütörtöki eseményeivel.
Reagált a Hezbollah egyik tagja a fegyvernyugvásra

Hasszan Fadlallah, a Hezbollah egyik magas rangú törvényhozója a Reuters hírügynökségnek elmondta, attól függ, hogy a szervezet betartja-e a tűzszüneti megállapodást, hogy Izrael mindenféle harcot felfüggeszt-e.

(Al-Dzsazíra)

Von der Leyen üdvözli a tűzszünetet

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az Izrael és Libanon között létrejött, Donald Trump amerikai elnök által bejelentett 10 napos tűzszünetet, és ismételten hangsúlyozta, hogy Európa továbbra is Libanon területi integritásának tiszteletben tartását fogja követelni.

Ez megkönnyebbülés, mivel ez a konfliktus már túl sok ember életét követelte

- írta von der Leyen az X-en.

"Európa továbbra is szorgalmazni fogja Libanon szuverenitásának és területi integritásának teljes tiszteletben tartását. És továbbra is jelentős humanitárius segítségnyújtással fogjuk támogatni a libanoni népet" - tette hozzá.

(Reuters)

Egy vokson múlt, de nem ment át a háborús határozat Washingtonban

Az amerikai képviselőház csütörtökön nem tett keresztbe Donald Trump Irán elleni katonai hadjáratának, és elutasított egy demokraták által kezdeményezett határozatot, melynek az volt a célja, hogy felfüggessze az amerikai támadásokat mindaddig, amíg a Kongresszus nem hagyja azokat jóvá.

A javaslatot rendkívül szűkösen, 214-213 arányban gáncsolta el a republikánus többségű alsóház, egy nappal azután, hogy egy hasonló tervezetet leszavazott a szenátus is.

(Reuters)

Bejelentette Trump: tíznapos tűzszünet jön

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon jelentette be, hogy Libanon és Izrael tíznapos tűzszünetet kötött. A megállapodás azt követően jött létre, hogy az amerikai elnök mindkét ország vezetőjével egyeztetett.

Kíméletlen felhívást küldött a világ vezetőinek XIV. Leó pápa: újabb kritikus üzenet Donald Trumpnak?

Kameruni látogatásán élesen bírálta XIV. Leó pápa a világ azon vezetőit, akik dollármilliárdokat költenek háborúra, miközben a gyógyításra és újjáépítésre nem jut elg pénzügyi forrás - számol be a BBC. A vatikáni vezető azután szólalt meg, hogy az iráni háború kapcsán éles vitába keveredett Donald Trump amerikai elnökkel.

Hezbollah: végzetes hiba Izraellel tárgyalni

Husszein Hadzs Hasszán, a Hezbollah politikai szárnyának egyik vezetője arról beszélt az AFP-nek: végzetes hiba Izraellel tárgyalni, mivel "teljesen fölösleges" Izraelnek bármilyen engedményt tenni, ráadásul ez "nem szolgálja a nemzet érdekét."

Libanon és Izrael elvileg ma fognak tárgyalni egy lehetséges tűzszünetről.

Közben Izrael már tűzszünetre készül

Alig pár perce jött arról hír a Reutersen libanoni forrásból, hogy nem lesz vezetői tárgyalás Bejrút és Jeruzsálem közt, az izraeli Haárec arról írt:

az izraeli hadsereg arra készül, hogy már ma tűzszünet jöhet a Hezbollah és az IDF közt.

Egész nap ellentmondó infók jönnek a Libanon-Izrael tárgyalásokról

Ma délután a Reuters újabb cikket közölt, melyben arról írnak: Izrael miniszterelnöke és Libanon elnöke nem fognak tárgyalni egymással a közeljövőben.

A cikk forrása három meg nem nevezett libanoni tisztviselő.

Trump elnök reggel bejelentette, hogy Libanon és Izrael vezetői tárgyalni fognak, Libanon később közölte, hogy nem lesz ilyen, az izraeli nemzetbiztonsági tanács aztán arról értekezett, hogy de, lesz ilyen, most Libanon ismét azt állítja, hogy nem lesz.

Izraelnek és Libanonnak a Hezbollah lefegyverzéséről és egy egész Libanonra kiterjedő tűzszünetről kellene tárgyalnia.

Tasznim: nem várható áttörés

Az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtesthez köthető Tasznim hírügynökség arról ír: nem várható, hogy "megfelelő előkészítés nélkül" Amerika és Irán meg tud egyezni a két ország közti konfliktus rendezéséről, ezért jelen formában nem sok értelme van tárgyalni a következő napokban.

Teherán és Washington főleg az iráni atomprogram jövőjéről nem tud megegyezni.

(Iran International)

Végre elmondta Amerika, mi történt valójában Irán legfőbb vezérével

Modzstaba Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére él, viszont sérült – mondta Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter mai sajtótájékoztatóján.

13 hajót fordított vissza Amerika

Erről Dan Caine, az amerikai vezérkari főnök beszélt.

Irán teljes amerikai blokád alatt van, Caine tábornagy szerint már az első órákban megpróbált átmenni a blokádon pár iráni hajó, de mindenkit visszafordítottak.

(Sky)

Állítólag komoly kudarcot vallott Irán mesterterve: a legfőbb vezér nagyon dühös, senki nem fizet Teheránnak

Irán csinált egy hivatalt, amelyiknek az a feladata, hogy vámot szedjen be a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól, de eddig senki nem fizetett, annak ellenére, hogy több tucat tengeri jármű hatolt át a térségen – írja az Iran International bennfentes forrásokra hivatkozva.

Felrobbantotta Izrael az utolsó dél-libanoni hidat

Az Al-Kaszimia híd volt az utolsó, amely összekötötte a Litáni-folyó déli partján található területet Libanon többi részével, Izrael ma megsemmisítette az objektumot.

Nem világos, a csapás célja pontosan mi volt, Izrael vezetői többször is beszéltek arról az elmúlt hetekben, hogy tartósan el kell foglalni, annektálni kell a térséget.

Netanjahu: készek vagyunk folytatni a háborút

Az izraeli miniszterelnök arról beszélt: országa felkészült minden forgatókönyvre, akár az Iránnal való háború folytatására is.

(Iran International)

Izrael folyamatosan bombázza Libanont

Az izraeli légierő ma is folyamatosan bombázza Libanont, annak ellenére, hogy Bejrút és Jeruzsálem hamarosan tárgyalni fognak a Hezbollahhal kapcsolatos konfliktus rendezéséről.

Zavtár as-Sarkíja, Bint Dzsbéjl, Túlín, Kabríha, Kalavíje és Khirbet Szelm került támadás alá.

(Al-Dzsazíra)

Megerősítette Irán: az atomkérdés a legnagyobb kérdés

A Reuters arról ír: egy iráni tisztviselő azt mondta a lapnak, hogy továbbra is a teheráni atomprogram korlátozása a legnagyobb vitapont Teherán és Washington közt.

Nemrég írtunk róla: elemzői vélemények szerint ezen áll vagy bukik a megállapodás:

Figyelmeztet az elemző: van itt egy nagy probléma, egyetlen dolog miatt simán borulhat még a béketárgyalás

Úgy néz ki, mégiscsak lesz Izrael-Libanon tárgyalás

Az Al-Dzsazíra libanoni forrásokból nemrég arról számolt be: Libanon nem tud arról, hogy tárgyalás lenne Bejrút és Jeruzsálem közt a közeljövőben, főleg nem a mai nap.

Most azt írják Galia Gamliel izraeli nemzetbiztonsági tanácstagra hivatkozva: Benjámin Netanjahu miniszterelnök hamarosan beszélni fog Libanon elnökével.

Figyelmeztet az elemző: van itt egy nagy probléma, egyetlen dolog miatt simán borulhat még a béketárgyalás

Az iráni–amerikai béketárgyalások továbbra is holtponton vannak egy Közel-Kelet szakértő szerint, mivel úgy látja, a felek között óriási a szakadék, főleg az iráni nukleáris program jövőjével kapcsolatosan.

Folytatódnak a katonai műveletek Dél-Libanonban

Az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy Dél-Libanonban egy Hezbollah-fegyverraktárat foglaltak le - gépkarabélyokat, aknavetőket, páncéltörő fegyvereket találtak.

Az Al-Dzsazíra mindeközben arról ír, hogy a tibnini kórház mellett ismét légitámadást hajtott végre az izraeli légierő.

Mégsem lesz Izrael-Libanon tárgyalás?

Miután Trump elnök pár órája arról írt, hogy hamarosan leül tárgyalni konfliktusuk rendezéséről Izrael és Libanon, az AFP-nek azt mondta egy libanoni tisztviselő, hogy

nem tud arról, hogy ma tárgyalás lenne Izrael és Libanon közt.

Háborús készülődés Amerikában: Trump fegyvergyárakat csinálna az autógyárakból

Az amerikai védelmi minisztérium arra kérte a legnagyobb amerikai autógyártókat, köztük a Fordot és a General Motorst, hogy szálljanak be a hadiiparba, kezdjenek el fegyvereket gyártani - tudta meg a WSJ.

Trump: ma tárgyal Libanon és Izrael

Az amerikai elnök üdvözölte a találkozót: 34 éve nem volt közvetlen tárgyalás Bejrút és Jeruzsálem közt.

Trump azt várja a találkozótól, hogy "lesz egy kis fellélegzés" a két ország közt, több részletet nem közölt.

(Truth Social)

Iráni teherhajót fordított vissza Amerika

A CENTCOM beszámolója szerint a hajó Bandar Abbász kikötőjéből indult, a USS Spruance romboló fordította vissza.

Az amerikai Középső Parancsnokság beszámolója szerint a blokád kezdete óta már 10 hajót irányítottak vissza Irán kikötőibe.

Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

