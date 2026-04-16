Iráni hajóra csapott le Amerika, tűzszünetet jelentett be Trump - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön

Reagált a Hezbollah egyik tagja a fegyvernyugvásra
Hasszan Fadlallah, a Hezbollah egyik magas rangú törvényhozója a Reuters hírügynökségnek elmondta, attól függ, hogy a szervezet betartja-e a tűzszüneti megállapodást, hogy Izrael mindenféle harcot felfüggeszt-e.
(Al-Dzsazíra)
Von der Leyen üdvözli a tűzszünetet
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az Izrael és Libanon között létrejött, Donald Trump amerikai elnök által bejelentett 10 napos tűzszünetet, és ismételten hangsúlyozta, hogy Európa továbbra is Libanon területi integritásának tiszteletben tartását fogja követelni.
Ez megkönnyebbülés, mivel ez a konfliktus már túl sok ember életét követelte
- írta von der Leyen az X-en.
"Európa továbbra is szorgalmazni fogja Libanon szuverenitásának és területi integritásának teljes tiszteletben tartását. És továbbra is jelentős humanitárius segítségnyújtással fogjuk támogatni a libanoni népet" - tette hozzá.
(Reuters)
Egy vokson múlt, de nem ment át a háborús határozat Washingtonban
Az amerikai képviselőház csütörtökön nem tett keresztbe Donald Trump Irán elleni katonai hadjáratának, és elutasított egy demokraták által kezdeményezett határozatot, melynek az volt a célja, hogy felfüggessze az amerikai támadásokat mindaddig, amíg a Kongresszus nem hagyja azokat jóvá.
A javaslatot rendkívül szűkösen, 214-213 arányban gáncsolta el a republikánus többségű alsóház, egy nappal azután, hogy egy hasonló tervezetet leszavazott a szenátus is.
(Reuters)
Bejelentette Trump: tíznapos tűzszünet jön
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon jelentette be, hogy Libanon és Izrael tíznapos tűzszünetet kötött. A megállapodás azt követően jött létre, hogy az amerikai elnök mindkét ország vezetőjével egyeztetett.
Kíméletlen felhívást küldött a világ vezetőinek XIV. Leó pápa: újabb kritikus üzenet Donald Trumpnak?
Kameruni látogatásán élesen bírálta XIV. Leó pápa a világ azon vezetőit, akik dollármilliárdokat költenek háborúra, miközben a gyógyításra és újjáépítésre nem jut elg pénzügyi forrás - számol be a BBC. A vatikáni vezető azután szólalt meg, hogy az iráni háború kapcsán éles vitába keveredett Donald Trump amerikai elnökkel.
Hezbollah: végzetes hiba Izraellel tárgyalni
Husszein Hadzs Hasszán, a Hezbollah politikai szárnyának egyik vezetője arról beszélt az AFP-nek: végzetes hiba Izraellel tárgyalni, mivel "teljesen fölösleges" Izraelnek bármilyen engedményt tenni, ráadásul ez "nem szolgálja a nemzet érdekét."
Libanon és Izrael elvileg ma fognak tárgyalni egy lehetséges tűzszünetről.
Közben Izrael már tűzszünetre készül
Alig pár perce jött arról hír a Reutersen libanoni forrásból, hogy nem lesz vezetői tárgyalás Bejrút és Jeruzsálem közt, az izraeli Haárec arról írt:
az izraeli hadsereg arra készül, hogy már ma tűzszünet jöhet a Hezbollah és az IDF közt.
Egész nap ellentmondó infók jönnek a Libanon-Izrael tárgyalásokról
Ma délután a Reuters újabb cikket közölt, melyben arról írnak: Izrael miniszterelnöke és Libanon elnöke nem fognak tárgyalni egymással a közeljövőben.
A cikk forrása három meg nem nevezett libanoni tisztviselő.
Trump elnök reggel bejelentette, hogy Libanon és Izrael vezetői tárgyalni fognak, Libanon később közölte, hogy nem lesz ilyen, az izraeli nemzetbiztonsági tanács aztán arról értekezett, hogy de, lesz ilyen, most Libanon ismét azt állítja, hogy nem lesz.
Izraelnek és Libanonnak a Hezbollah lefegyverzéséről és egy egész Libanonra kiterjedő tűzszünetről kellene tárgyalnia.
Tasznim: nem várható áttörés
Az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtesthez köthető Tasznim hírügynökség arról ír: nem várható, hogy "megfelelő előkészítés nélkül" Amerika és Irán meg tud egyezni a két ország közti konfliktus rendezéséről, ezért jelen formában nem sok értelme van tárgyalni a következő napokban.
Teherán és Washington főleg az iráni atomprogram jövőjéről nem tud megegyezni.
(Iran International)
Végre elmondta Amerika, mi történt valójában Irán legfőbb vezérével
Modzstaba Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére él, viszont sérült – mondta Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter mai sajtótájékoztatóján.
13 hajót fordított vissza Amerika
Erről Dan Caine, az amerikai vezérkari főnök beszélt.
Irán teljes amerikai blokád alatt van, Caine tábornagy szerint már az első órákban megpróbált átmenni a blokádon pár iráni hajó, de mindenkit visszafordítottak.
(Sky)
Állítólag komoly kudarcot vallott Irán mesterterve: a legfőbb vezér nagyon dühös, senki nem fizet Teheránnak
Irán csinált egy hivatalt, amelyiknek az a feladata, hogy vámot szedjen be a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól, de eddig senki nem fizetett, annak ellenére, hogy több tucat tengeri jármű hatolt át a térségen – írja az Iran International bennfentes forrásokra hivatkozva.
Felrobbantotta Izrael az utolsó dél-libanoni hidat
Az Al-Kaszimia híd volt az utolsó, amely összekötötte a Litáni-folyó déli partján található területet Libanon többi részével, Izrael ma megsemmisítette az objektumot.
Nem világos, a csapás célja pontosan mi volt, Izrael vezetői többször is beszéltek arról az elmúlt hetekben, hogy tartósan el kell foglalni, annektálni kell a térséget.
Netanjahu: készek vagyunk folytatni a háborút
Az izraeli miniszterelnök arról beszélt: országa felkészült minden forgatókönyvre, akár az Iránnal való háború folytatására is.
(Iran International)
Izrael folyamatosan bombázza Libanont
Az izraeli légierő ma is folyamatosan bombázza Libanont, annak ellenére, hogy Bejrút és Jeruzsálem hamarosan tárgyalni fognak a Hezbollahhal kapcsolatos konfliktus rendezéséről.
Zavtár as-Sarkíja, Bint Dzsbéjl, Túlín, Kabríha, Kalavíje és Khirbet Szelm került támadás alá.
(Al-Dzsazíra)
Megerősítette Irán: az atomkérdés a legnagyobb kérdés
A Reuters arról ír: egy iráni tisztviselő azt mondta a lapnak, hogy továbbra is a teheráni atomprogram korlátozása a legnagyobb vitapont Teherán és Washington közt.
Nemrég írtunk róla: elemzői vélemények szerint ezen áll vagy bukik a megállapodás:
Úgy néz ki, mégiscsak lesz Izrael-Libanon tárgyalás
Az Al-Dzsazíra libanoni forrásokból nemrég arról számolt be: Libanon nem tud arról, hogy tárgyalás lenne Bejrút és Jeruzsálem közt a közeljövőben, főleg nem a mai nap.
Most azt írják Galia Gamliel izraeli nemzetbiztonsági tanácstagra hivatkozva: Benjámin Netanjahu miniszterelnök hamarosan beszélni fog Libanon elnökével.
Figyelmeztet az elemző: van itt egy nagy probléma, egyetlen dolog miatt simán borulhat még a béketárgyalás
Az iráni–amerikai béketárgyalások továbbra is holtponton vannak egy Közel-Kelet szakértő szerint, mivel úgy látja, a felek között óriási a szakadék, főleg az iráni nukleáris program jövőjével kapcsolatosan.
Folytatódnak a katonai műveletek Dél-Libanonban
Az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy Dél-Libanonban egy Hezbollah-fegyverraktárat foglaltak le - gépkarabélyokat, aknavetőket, páncéltörő fegyvereket találtak.
Az Al-Dzsazíra mindeközben arról ír, hogy a tibnini kórház mellett ismét légitámadást hajtott végre az izraeli légierő.
Mégsem lesz Izrael-Libanon tárgyalás?
Miután Trump elnök pár órája arról írt, hogy hamarosan leül tárgyalni konfliktusuk rendezéséről Izrael és Libanon, az AFP-nek azt mondta egy libanoni tisztviselő, hogy
nem tud arról, hogy ma tárgyalás lenne Izrael és Libanon közt.
Háborús készülődés Amerikában: Trump fegyvergyárakat csinálna az autógyárakból
Az amerikai védelmi minisztérium arra kérte a legnagyobb amerikai autógyártókat, köztük a Fordot és a General Motorst, hogy szálljanak be a hadiiparba, kezdjenek el fegyvereket gyártani - tudta meg a WSJ.
Trump: ma tárgyal Libanon és Izrael
Az amerikai elnök üdvözölte a találkozót: 34 éve nem volt közvetlen tárgyalás Bejrút és Jeruzsálem közt.
Trump azt várja a találkozótól, hogy "lesz egy kis fellélegzés" a két ország közt, több részletet nem közölt.
(Truth Social)
Iráni teherhajót fordított vissza Amerika
A CENTCOM beszámolója szerint a hajó Bandar Abbász kikötőjéből indult, a USS Spruance romboló fordította vissza.
Az amerikai Középső Parancsnokság beszámolója szerint a blokád kezdete óta már 10 hajót irányítottak vissza Irán kikötőibe.
Yesterday, an Iranian-flagged cargo vessel tried to evade the U.S. blockade after leaving Bandar Abbas, exiting the Strait of Hormuz, and transiting along the Iranian coastline. The guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) successfully redirected the vessel, which is… pic.twitter.com/EUnwhwYiDv https://t.co/EUnwhwYiDv— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026
Iráni hajóra csapott le Amerika, fordulópont jöhet a napokban - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön
Történelmi mérföldkő: teljesen kivonják az amerikai katonákat a polgárháborúból kilábalt országból
Amerika egyelőre nem erősítette meg.
Gigantikus gázszerződést kötött Kijev az amerikaiakkal
Több száz millió dolláros finanszírozás.
Váratlanul leállítja leánycége működését a Lufthansa
Sokkal korábban a tervezettnél.
Bejelentette Trump: tíznapos tűzszünet jön
Megegyezés született Izrael és Libanon között.
Fájdalmas bejelentést tett a csokoládéipari óriás
Elképesztő mélyrepülést hozott a rossz hír
Kíméletlen felhívást küldött a világ vezetőinek XIV. Leó pápa: újabb kritikus üzenet Donald Trumpnak?
Folytatódhat Washington és a Vatikán kötélhúzása.
Elbántak a befektetők a Mol részvényével Magyar Péter szavai után
A BUX index is nagyot esett.
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!