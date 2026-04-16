LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Itt a teljes tűzszünet a Közel-Keleten, megszólalt Benjamin Netanjahu: Izrael marad Dél-Libanonban
Globál

Itt a teljes tűzszünet a Közel-Keleten, megszólalt Benjamin Netanjahu: Izrael marad Dél-Libanonban

MTI
|
Portfolio
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön megerősítette a 10 napos tűzszünetet a libanoni Hezbollah síita milíciával, és közölte, hogy az izraeli hadsereg a tűzszünet alatt marad a dél-libanoni ütközőövezetben.

Belegyeztem egy átmeneti, 10 napos tűzszünetbe

- mondta az izraeli kormányfő videóüzenetében.

Mint mondta, e lépés célja esélyt adni a béketárgyalásoknak Libanonnal, amelyek a két ország képviselőinek washingtoni találkozójával vették kezdetüket. Hangsúlyozta, Izraelnek két központi követelése van:

a Hezbollah lefegyverzése és a két szomszédos ország közti tartós béke megteremtése.

Netanjahu kiemelte, hogy a tűzszünet idején az izraeli csapatok a Dél-Libanonban kialakított, nagyjából 10 kilométer széles "megerősített biztonsági övezetben" maradnak. Ez utóbbi a Földközi-tengertől a szíriai határig terjed és az észak-izraeli települések védelmét szolgálja az iráni támogatást élvező Hezbollah támadásaival szemben.

Történelmi lehetőségünk van békemegállapodást kötni Libanonnal

- mutatott rá az izraeli kormányfő. Elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök őt és Joseph Aoun libanoni elnököt is meghívta, hogy előmozdíthassák egy ilyen megállapodás megkötését. Véleménye szerint ez azért vált lehetségessé, mert Izrael az utóbbi években a Hezbollahhal vívott háborúban alapvetően el tudta mozdítani az egyensúlyt. Hozzátette, hogy Libanon ezért állt elő a közvetlen béketárgyalások iránti javaslattal, amelyet el is fogadott.

Netanjahu közölte azt is, hogy Trump arról biztosította, hogy az Egyesült Államok fenntartja a Hormuzi-szoros blokádját és megfosztja Iránt nukleáris képességeitől.

Megszólalt a Hezbollah is

A tűzszünet alatt ne legyen szabad az izraeli erőknek szabadon mozogniuk Libanon területén

- követelte csütörtökön a Hezbollah a tíznapos fegyvernyugvás bejelentésére reagálva. A síita milícia hozzátette: az izraeli csapatok libanoni jelenléte megadja az ellenállás jogát Libanonnak és népének.

Az Irán támogatását élvező szervezet szerint a tűzszünetnek átfogó jelleggel egész Libanon területére ki kell terjednie.

Az Izrael elleni háború folytatásának kérdéséről a fejlemények fényében fognak dönteni

- tették hozzá. A Hezbollahhoz közel álló Nabih Berri parlamenti elnök eközben közleményben arra kérte a dél-libanoniakat, hogy halasszák el visszatérésüket lakóhelyükre mindaddig, amig "a helyzet nem tisztázódik, összhangban a tűzszüneti megállapodással".

Címlapkép forrása: MTI

