Itt a terv: teljesen átalakulhat a parlament, női kvótát vezetne be a kormány Indiában

A törvényhozást gyökeresen átalakító reformcsomagot terjesztett be csütörtökön az indiai kormány: a javaslatok szerint bővítenék a parlament méretét, és a képviselői helyek egyharmadát nőknek tartanák fenn. Az ellenzék a lépést manipulációnak minősítette.

Narendra Modi miniszterelnök a parlament alsóházában elmondott beszédében "új irányt" ígért Indiának a tervezett változások nyomán, amelyek a szövetségi és tagállami parlamentek bővítésén, valamint a választókörzetek újrarajzolásán túl a nők parlamenti részvételét is erősítenék.

Úgy vélem, hogy a nők hangja ebben a házban új erőt, friss gondolkodásmódot és fokozottabb érzékenységet hoz majd magával

- mondta. A kormány közlése szerint a választókörzeti határok módosítása az 1971-es népszámlálás óta bekövetkezett demográfiai változásokat tükrözné, amelyeket azóta nem vettek figyelembe.

A nagyobb ellenzéki erők szerint a választókörzetek átalakítása alkotmányellenes.

Elvben üdvözlik a női kvótát, de azzal vádolják a kormányt, hogy a rendszer átalakításával valójában választási előnyre törekszik, és bejelentették: a héten esedékes parlamenti szavazáson nem támogatják a javaslatokat. A Modi vezette hindu nacionalista Bháratíja Dzsanatá kormányzó pártnak nincs abszolút többsége a parlamentben.

A törvényjavaslatok értelmében az alsóházi képviselők száma mintegy 55 százalékkal, 850 főre nőne az 2029-re tervezett választásokon, és a felsőházban is hasonló mértékű lenne a képviselői helyek számának növekedése.

Jelenleg a csaknem 968 millió szavazó majdnem felét kitevő nők az alsóházi képviselőknek mindössze 14, a felsőháziaknak pedig a 17 százalékát teszik ki.

