LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.07%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Itt a terv: teljesen átalakulhat a parlament, női kvótát vezetne be a kormány Indiában
MTI
A törvényhozást gyökeresen átalakító reformcsomagot terjesztett be csütörtökön az indiai kormány: a javaslatok szerint bővítenék a parlament méretét, és a képviselői helyek egyharmadát nőknek tartanák fenn. Az ellenzék a lépést manipulációnak minősítette.

Narendra Modi miniszterelnök a parlament alsóházában elmondott beszédében "új irányt" ígért Indiának a tervezett változások nyomán, amelyek a szövetségi és tagállami parlamentek bővítésén, valamint a választókörzetek újrarajzolásán túl a nők parlamenti részvételét is erősítenék.

Úgy vélem, hogy a nők hangja ebben a házban új erőt, friss gondolkodásmódot és fokozottabb érzékenységet hoz majd magával

- mondta. A kormány közlése szerint a választókörzeti határok módosítása az 1971-es népszámlálás óta bekövetkezett demográfiai változásokat tükrözné, amelyeket azóta nem vettek figyelembe.

A nagyobb ellenzéki erők szerint a választókörzetek átalakítása alkotmányellenes.

Iráni hajóra csapott le Amerika, tűzszünetet jelentett be Trump - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön

Nagy változás jöhet a gyógyászatban: rengeteg férfi kaphatja meg a kezelést, amire eddig esélyük sem volt

Fordulóponthoz érkezett a háború, új hatalom lett Ukrajna legfontosabb szövetségese – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Elvben üdvözlik a női kvótát, de azzal vádolják a kormányt, hogy a rendszer átalakításával valójában választási előnyre törekszik, és bejelentették: a héten esedékes parlamenti szavazáson nem támogatják a javaslatokat. A Modi vezette hindu nacionalista Bháratíja Dzsanatá kormányzó pártnak nincs abszolút többsége a parlamentben.

A törvényjavaslatok értelmében az alsóházi képviselők száma mintegy 55 százalékkal, 850 főre nőne az 2029-re tervezett választásokon, és a felsőházban is hasonló mértékű lenne a képviselői helyek számának növekedése.

Jelenleg a csaknem 968 millió szavazó majdnem felét kitevő nők az alsóházi képviselőknek mindössze 14, a felsőháziaknak pedig a 17 százalékát teszik ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Ez is érdekelhet
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt
Elindult a vagyonok kimenekítése: fordult a széljárás, szélsebesen kikapkodják a milliárdjaikat a befektetők
Fordulóponthoz érkezett a háború, új hatalom lett Ukrajna legfontosabb szövetségese – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
