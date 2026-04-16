LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.07%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kész, vége: beütöttek a magas üzemanyagárak, 160 járatot töröl a légitársaság
Az üzemanyagárak emelkedése miatt ritkítja járatait a KLM holland légitársaság, amely 160 európai járatának törlését jelentette be - tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál csütörtökön.

A beszámoló szerint a járattörlések az induló és érkező repülőgépek forgalmát is érintik,

a KLM európai menetrendjének körülbelül egy százalékát teszik ki.

A légitársaság közölte,hogy a járattörlések olyan úti célokat érintenek, amelyeket a KLM naponta többször is kiszolgál, ilyen például London és Düsseldorf. A változások által érintett utasokat a következő elérhető járatra helyezik át - tették hozzá.

"A KLM forgalmas májusi időszakra számít, és gondoskodik arról, hogy az utasok a terveik szerint utazhassanak úti céljaikra" - hangsúlyozták.

