Kész, vége: beütöttek a magas üzemanyagárak, 160 járatot töröl a légitársaság

Az üzemanyagárak emelkedése miatt ritkítja járatait a KLM holland légitársaság, amely 160 európai járatának törlését jelentette be - tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál csütörtökön.

A beszámoló szerint a járattörlések az induló és érkező repülőgépek forgalmát is érintik,

a KLM európai menetrendjének körülbelül egy százalékát teszik ki.

A légitársaság közölte,hogy a járattörlések olyan úti célokat érintenek, amelyeket a KLM naponta többször is kiszolgál, ilyen például London és Düsseldorf. A változások által érintett utasokat a következő elérhető járatra helyezik át - tették hozzá.

"A KLM forgalmas májusi időszakra számít, és gondoskodik arról, hogy az utasok a terveik szerint utazhassanak úti céljaikra" - hangsúlyozták.

Címlapkép forrása: Mark Wagtendonk