Kíméletlen felhívást küldött a világ vezetőinek XIV. Leó pápa: újabb kritikus üzenet Donald Trumpnak?

A pápa csütörtökön a kameruni Bamenda székesegyházában megrendezett békegyűlésen, a kameruni kormányerők és a szakadárok közötti erőszakos konfliktus tűzfészkében a világ azon vezetőit ostorozta, akik

szemet hunynak afelett, hogy dollármilliárdokat költenek gyilkolásra és pusztításra, miközben a gyógyításhoz, oktatáshoz és újjáépítéshez szükséges erőforrások sehol sincsenek.

XIV. Leó hozzátette:

a háború urai úgy tesznek, mintha nem tudnák, hogy rombolni egy pillanat műve, míg az újjáépítéshez gyakran egy egész élet sem elegendő.

A katolikus egyházfő elítélte továbbá "a destabilizáció és halál végtelen körforgását" Kamerunban, mondván,

akik kifosztják földetek erőforrásait, általában a haszon nagy részét fegyverekbe fektetik, így fenntartva a destabilizáció és halál végtelen körforgását.

A Guineai-öbölben fekvő Kamerun két angolajkú régiójának szeparatista felkelői 2017 óta harcolnak a túlnyomórészt francia nyelvű központi kormány ellen.

A pápa felszólította a szakadárokat, hogy látogatása előtt szüneteltessék az eddig 6 500 halálos áldozatot követelő harcokat, Kamerunt pedig a korrupció felszámolására intette a béke érdekében, és hogy álljanak ellen "a gazdagok és hatalmasok szeszélyeinek".

Az egykori német gyarmatot, Kamerunt az első világháború után Nagy-Britannia és Franciaország között osztották fel. A francia rész 1960-ban vált függetlenné, egy évvel később csatlakozott hozzá az ország nyugati részén fekvő kisebb, angol nyelvű volt brit gyarmat is - emlékeztet az MTI.

A béke nem olyasmi, amit ki kell találnunk: olyasmi, amit el kell fogadnunk azáltal, hogy felebarátunkat testvérként és nővérként fogadjuk el

- mondta XIV. Leó pápa, aki bírálta azokat a vezetőket is, akik a vallások nyelvezetét használják a háborúk igazolására.

Jaj azoknak, akik manipulálják a vallást és Isten nevét a saját katonai, gazdasági és politikai hasznuk érdekében, beszennyezni próbálva azt is, ami szent. Ez egy feje tetejére állított világ, visszaélés az isteni teremtéssel, amit minden lelkiismeretes embernek el kell ítélnie

- nyilatkozta az MTI tudósítása szerint. A pápa már márciusban is tett egy hasonló megjegyzést, miszerint "Isten nem hallgatja meg a véres kezű vezetők imádságát". Ezt akkor sokan úgy értelmezték, hogy Pete Hegseth amerikai hadügyminiszternek szólt, aki keresztény nyelvezetet használt az Irán elleni háború igazolására.

A Vatikán vezetőjének kameruni látogatása pár nappal azután történik, hogy

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán támadta az egyébként chicagói születésű Leó pápát.

Az elnök a bűnözéssel szemben "gyengének", a külpolitikában pedig "szörnyűnek" nevezte őt. Trump korábban azt írta, az egyházfő "kapja össze magát", később pedig újságíróknak is úgy nyilatkozott, hogy "nem nagy rajongója" a pápának. XIV. Leónak az amúgy katolikus vallású J. D. Vance alelnök szintén azt tanácsolta, hogy

legyen óvatos, amikor teológiai kérdésekről beszél.

Trump megjegyzései széles körű felháborodást váltottak ki. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, aki egyébként a republikánus zászlóvivő szoros szövetségese, "elfogadhatatlannak" minősítette az amerikai elnök szavait. Meloni reakciója azonban kissé váratott magára, ami miatt az olasz ellenzék élesen bírálta a kormányfőt. Koalíciós partnere, Matteo Salvini szintén úgy fogalmazott, hogy "a pápa megtámadása nem tűnik hasznos vagy intelligens dolognak".

Trump ezután csalódását fejezte ki az úgyszintén "elfogadhatatlan" Meloniban, aki elmondása alapján "nem ugyanolyan, mint volt", és nem olyan "bátor", mint hitte.

A pápa nemrég élesen bírálta az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját is, és elítélte Trump korábbi fenyegetését, miszerint "egy egész civilizáció pusztul el", ha Teherán nem teljesíti az amerikai követeléseket.

Leó pápa az afrikai útja elején reagált az amerikai kormányzat felől érkező kritikára. Elmondta, hogy nem kíván vitába szállni Trumppal, de továbbra is határozottan kiáll a béke mellett.

Nem félek a Trump-kormányzattól, és nem félek hangosan hirdetni az evangélium üzenetét

- jelentette ki. Hozzátette: "Túl sokan szenvednek ma a világban, és túl sok ártatlant ölnek meg. Valakinek ki kell állnia, és meg kell mondania, hogy van jobb megoldás is."

XIV. Leó afrikai körútja tizenegy napot ölel fel, amely során négy ország összesen tizenegy városát érinti. Kamerun előtt első pápaként Algériában járt, pénteken Angolába, azt követően pedig Egyenlítői-Guineába látogat.

Ez a második jelentős külföldi útja azóta, hogy tavaly első amerikai születésű pápaként megválasztották. Afrika kiemelt jelentőségét jól mutatja, hogy a világ katolikusainak több mint ötöde, mintegy 288 millió ember él a kontinensen.

