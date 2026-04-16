Kiszivárgott felvételek: lufis balesetnek hazudta Oroszország a titkosszolgálati tábornok elleni merényletet

A kiszivárgott videón Alekszej Tyitov, az FSZB Ötödik Szolgálatának helyettes vezetője látható. A tábornok egy táskát tartó nővel sétál és beszélget a moszkvai Gyetszkij Mir áruházban, közvetlenül az FSZB székháza mellett, a Lubjankán. Ezután robbanás hallatszik. A portálok azonosítása szerint a nő Jelena Bariseva, Dmitrij Barisev ezredes özvegye volt. A férje korábban Tyitov beosztottjaként szolgált, és néhány évvel ezelőtt hunyt el. Bariseva a helyszínen életét vesztette, Tyitov pedig súlyos sérülésekkel, kómában került kórházba.
A VCsK-OGPU szerint Bariseva korábban többször panaszkodott az ismerőseinek, hogy az FSZB vezetése méltatlanul bánt a férjével és a családjával. Tyitov az Ötödik Szolgálaton belül azt az elemző osztályt vezette, amely az Ukrajna elleni invázió szükségességét alátámasztó jelentéseket készítette.
Ez az egység felel a volt szovjet tagköztársaságok területén folytatott hírszerzésért.
A 2025. augusztus 24-i robbantást az orosz hatóságok egy lufik felfújásához használt héliumpalack meghibásodásaként kommunikálták. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester "a berendezés műszaki meghibásodásáról" beszélt. A hivatalos tájékoztatás szerint három személy sérült meg, közülük kettőt kórházba szállítottak.
Később az orosz média már csak "incidensként" hivatkozott az esetre. A moszkvai egészségügyi hivatal elsőként közölt videót a helyszínről, amelyen az áruház belsejében keletkezett károk is látszottak. Ezt a részt azonban utólag kivágták a bejegyzésből. Más orosz hatóságok szintén elkezdték törölni a robbantással kapcsolatos információkat, az épület belsejéről készült felvételeket pedig eltávolították az internetről.
Az eset arra világít rá, hogy a hatóságok szisztematikusan igyekeztek eltussolni az FSZB saját tisztviselője elleni támadást.
A nyilvánvaló robbantást balesetnek minősítették, a nyomokat pedig fokozatosan eltüntették a nyilvánosság elől.
A Panama-csatornán át húzná be az életmentő LNG-t Európa
Optimálisnak nem nevezhető az útvonal, de rákényszerülhetnek az uniós vállalatok.
Bíróságon bukott ki az igazság a szórakoztatóipari óriásról: átverték a vásárlókat, zuhannak a részvények
Kiszivárgott a belső üzenetváltás is.
Cser-Palkovics: teljesen új vezetés kell a Fidesznek
Székesfehérvár fideszes polgármestere több ponton is kritizálta a leköszönő kormány választás kampányát.
Fellélegezhet végre a világ? – Kéznyújtásnyira a megállapodás Amerika és Irán között
Néhány részlet már ismert.
Nagyot kaszált a CATL: egy új tervvel még nagyobbat szakítanának
Megdobta a piacokat a helyzet.
Elhunyt Mark Mobius, a legendás befektető
Magyarországon is ismert volt a személye.
Ijesztő jövőt vázolt fel az olajhatalom: ami eddig zajlott a piacon, még csak a kezdet lehet
Hamarosan mindenkit elérnek a hatások.
Kormányváltás: válás után is maradhat a CSOK és a CSOK Plusz? Mi lesz a Babaváróval?
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz kapcsolódó kedvezményeket, ami érdemi fordulatot jelentene a mai szabályokhoz képest. Jelenleg
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.