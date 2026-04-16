A kiszivárgott videón Alekszej Tyitov, az FSZB Ötödik Szolgálatának helyettes vezetője látható. A tábornok egy táskát tartó nővel sétál és beszélget a moszkvai Gyetszkij Mir áruházban, közvetlenül az FSZB székháza mellett, a Lubjankán. Ezután robbanás hallatszik. A portálok azonosítása szerint a nő Jelena Bariseva, Dmitrij Barisev ezredes özvegye volt. A férje korábban Tyitov beosztottjaként szolgált, és néhány évvel ezelőtt hunyt el. Bariseva a helyszínen életét vesztette, Tyitov pedig súlyos sérülésekkel, kómában került kórházba.

A VCsK-OGPU szerint Bariseva korábban többször panaszkodott az ismerőseinek, hogy az FSZB vezetése méltatlanul bánt a férjével és a családjával. Tyitov az Ötödik Szolgálaton belül azt az elemző osztályt vezette, amely az Ukrajna elleni invázió szükségességét alátámasztó jelentéseket készítette.

Ez az egység felel a volt szovjet tagköztársaságok területén folytatott hírszerzésért.

A 2025. augusztus 24-i robbantást az orosz hatóságok egy lufik felfújásához használt héliumpalack meghibásodásaként kommunikálták. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester "a berendezés műszaki meghibásodásáról" beszélt. A hivatalos tájékoztatás szerint három személy sérült meg, közülük kettőt kórházba szállítottak.

Később az orosz média már csak "incidensként" hivatkozott az esetre. A moszkvai egészségügyi hivatal elsőként közölt videót a helyszínről, amelyen az áruház belsejében keletkezett károk is látszottak. Ezt a részt azonban utólag kivágták a bejegyzésből. Más orosz hatóságok szintén elkezdték törölni a robbantással kapcsolatos információkat, az épület belsejéről készült felvételeket pedig eltávolították az internetről.

Az eset arra világít rá, hogy a hatóságok szisztematikusan igyekeztek eltussolni az FSZB saját tisztviselője elleni támadást.

A nyilvánvaló robbantást balesetnek minősítették, a nyomokat pedig fokozatosan eltüntették a nyilvánosság elől.

