LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Kiszivárgott felvételek: lufis balesetnek hazudta Oroszország a titkosszolgálati tábornok elleni merényletet
Globál

Portfolio
Az orosz hatóságok egy héliumpalack meghibásodásaként tálalták a nyilvánosságnak azt a 2025. augusztusi moszkvai robbantást, amely valójában az FSZB egyik vezető tábornoka ellen irányult - írta a Militarnyi.

A kiszivárgott videón Alekszej Tyitov, az FSZB Ötödik Szolgálatának helyettes vezetője látható. A tábornok egy táskát tartó nővel sétál és beszélget a moszkvai Gyetszkij Mir áruházban, közvetlenül az FSZB székháza mellett, a Lubjankán. Ezután robbanás hallatszik. A portálok azonosítása szerint a nő Jelena Bariseva, Dmitrij Barisev ezredes özvegye volt. A férje korábban Tyitov beosztottjaként szolgált, és néhány évvel ezelőtt hunyt el. Bariseva a helyszínen életét vesztette, Tyitov pedig súlyos sérülésekkel, kómában került kórházba.

A VCsK-OGPU szerint Bariseva korábban többször panaszkodott az ismerőseinek, hogy az FSZB vezetése méltatlanul bánt a férjével és a családjával. Tyitov az Ötödik Szolgálaton belül azt az elemző osztályt vezette, amely az Ukrajna elleni invázió szükségességét alátámasztó jelentéseket készítette.

Ez az egység felel a volt szovjet tagköztársaságok területén folytatott hírszerzésért.

A 2025. augusztus 24-i robbantást az orosz hatóságok egy lufik felfújásához használt héliumpalack meghibásodásaként kommunikálták. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester "a berendezés műszaki meghibásodásáról" beszélt. A hivatalos tájékoztatás szerint három személy sérült meg, közülük kettőt kórházba szállítottak.

Még több Globál

Később az orosz média már csak "incidensként" hivatkozott az esetre. A moszkvai egészségügyi hivatal elsőként közölt videót a helyszínről, amelyen az áruház belsejében keletkezett károk is látszottak. Ezt a részt azonban utólag kivágták a bejegyzésből. Más orosz hatóságok szintén elkezdték törölni a robbantással kapcsolatos információkat, az épület belsejéről készült felvételeket pedig eltávolították az internetről.

Az eset arra világít rá, hogy a hatóságok szisztematikusan igyekeztek eltussolni az FSZB saját tisztviselője elleni támadást.

A nyilvánvaló robbantást balesetnek minősítették, a nyomokat pedig fokozatosan eltüntették a nyilvánosság elől.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility