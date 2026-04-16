LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.08%
FIDESZ-KDNP
 
39.58%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Kiszivárogtak a titkos orosz tervek: három forgatókönyv készült, az egyik közvetlenül a nyugati katonai szövetséget fenyegeti
Globál

Kiszivárogtak a titkos orosz tervek: három forgatókönyv készült, az egyik közvetlenül a nyugati katonai szövetséget fenyegeti

Portfolio
Andrij Kovalenko, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központjának vezetője szerint Moszkva több forgatókönyvet készít elő.

Az ukrán értesülések szerint a Kremlben nincs egységes terv a háború folytatására Ukrajnában, ezért különböző forgatókönyveket vázoltak fel:

  1. Az első, hogy folytatódik a háború. Ebben legalább 2028-ig tartó fegyveres összecsapásokkal számolnak. Kiemelt szereppel bír ebben az oroszok nyári nagyszabású offenzívája Ukrajnában. Kovalenko azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy ez

    a döntés nagyon fájdalmas következményekkel járna a moszkvai vezetés számára, mivel mozgósítási hullám nélkül nem tudnak eredményes támadást indítani.

    A lépés rendkívül népszerűtlen lehet az oroszok körében.
  2. A második forgatókönyvben a tábornokokra és a katonai döntéshozókra terhelik majd a harctéri eredménytelenséget. Ebben fokozatosan

    előkészítenek egy tűzszüneti megállapodást, hogy befagyasszák a konfliktust.

    A narratíva azzal hárítaná el a felelősséget a politikai elitről, hogy ők „félre voltak tájékoztatva” a valós helyzetről.
  3. A harmadik elképzelés a NATO-val növekvő konfrontációkkal számol. Ebben

    folytatják a háborút Ukrajnával miközben növelik a hibrid háborút a nyugati katonai szövetséggel.

    Ezek elsősorban a balti államokat érinthetik, ellenük követhetnek el agresszív incidenseket. Ilyenek lehetnek az drónbehatolások, kisméretű szabotázscsoportok, valamint a hadiipari üzemek elleni akciók. Moszkvában úgy számolnak, hogy ebben az esetben törvénymódosításra is szükség lenne, mégpedig előkészítenék az orosz hadsereg bevetésének engedélyezését több helyen is, az „orosz állampolgári érdekek védelmében”.

A háború jelen fázisában Oroszország hatalmas veszteségeket szenved, rengeteg katonát veszít, miközben alig foglal el területeket. Kirilo Budanov, korábbi kémfőnök, az elnöki hivatal jelenlegi vezetője szerint hamarabb véget érhet a háború, mint bárki gondolná.  

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

