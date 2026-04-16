Kiszivárogtak a titkos orosz tervek: három forgatókönyv készült, az egyik közvetlenül a nyugati katonai szövetséget fenyegeti

Az ukrán értesülések szerint a Kremlben nincs egységes terv a háború folytatására Ukrajnában, ezért különböző forgatókönyveket vázoltak fel:

Az első, hogy folytatódik a háború. Ebben legalább 2028-ig tartó fegyveres összecsapásokkal számolnak. Kiemelt szereppel bír ebben az oroszok nyári nagyszabású offenzívája Ukrajnában. Kovalenko azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a döntés nagyon fájdalmas következményekkel járna a moszkvai vezetés számára, mivel mozgósítási hullám nélkül nem tudnak eredményes támadást indítani. A lépés rendkívül népszerűtlen lehet az oroszok körében. A második forgatókönyvben a tábornokokra és a katonai döntéshozókra terhelik majd a harctéri eredménytelenséget. Ebben fokozatosan előkészítenek egy tűzszüneti megállapodást, hogy befagyasszák a konfliktust. A narratíva azzal hárítaná el a felelősséget a politikai elitről, hogy ők „félre voltak tájékoztatva" a valós helyzetről. A harmadik elképzelés a NATO-val növekvő konfrontációkkal számol. Ebben folytatják a háborút Ukrajnával miközben növelik a hibrid háborút a nyugati katonai szövetséggel. Még több előkészítenék az orosz hadsereg bevetésének engedélyezését több helyen is, az „orosz állampolgári érdekek védelmében".

A háború jelen fázisában Oroszország hatalmas veszteségeket szenved, rengeteg katonát veszít, miközben alig foglal el területeket. Kirilo Budanov, korábbi kémfőnök, az elnöki hivatal jelenlegi vezetője szerint hamarabb véget érhet a háború, mint bárki gondolná.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images