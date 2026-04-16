Kormányválság Romániában: sorsdöntő szavazást tartanak hétfőn

A román parlament legnagyobb frakciójával rendelkező és a bukaresti négypárti kormányban részt vevő Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn online szavazást rendez arról, hogy megvonja-e a bizalmat Ilie Bolojan miniszterelnöktől, az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt elnökétól (PNL) - közölte csütörtökön Claudiu Manda, a PSD főtitkára.

A News.ro hírportál által idézett politikus szerint a PSD regionális gyűlésein szinte mindenki Bolojan távozását követelte, a hétfői szavazás előtt pedig a párt a szakszervezetekkel és munkáltatókkal is konzultált. Manda azt valószínűsítette, hogy - amennyiben a pártvezetés megkapja erre a tagság felhatalmazását -

néhánynapos ultimátumot adnak Bolojannak,

hogy benyújtsa lemondását, ha pedig erre nem kerül sor, akkor a PSD miniszterei testületileg kilépnek a kabinetből.

A párt főtitkára szerint a PSD nem akar kilépni az Európa-barát négypárti koalícióból, nem futamodik meg a kormányzás felelőssége elől, de Bolojannal nem tud együttműködni.

A saját kormánya intézkedéseitől gyakran elhatárolódó, hónapok óta ellenzéki pártként viselkedő PSD elégedetlen a tavaly júniusban beiktatott négypárti bukaresti kormány deficitcsökkentő, állami alkalmazottakat sújtó intézkedéseivel, és Bolojant teszi felelőssé azért, hogy Romániában tíz százalékot közelítő infláció van, az ország technikai recesszióba került, a Nemzetközi Valutaalap pedig korábbi előrejelzése felére, 0,7 százalékra csökkentette a román gazdaság idei növekedéséről szóló előrejelzését. A PSD-t vezető Sorin Grindeanu házelnök szerint Romániában sürgős irányváltásra van szükség, a "népellenes" intézkedéseket nem szabad folytatni.

Ilie Bolojan szerda este arról biztosította a PNL székházában összegyűlt kollégáit, hogy nem fog lemondani.

Ciprian Ciucu, Bukarest liberális főpolgármestere csütörtökön arra figyelmeztette a szociáldemokratákat, hogy a korábbi túlköltekezés után "ne gyújtsák fel ismét az országot", veszélybe sodorva nemzetközi megítélését, az európai forrásokat. Megerősítette: a PNL nem fog többé koalícióra lépni a PSD-vel, ha kilépnek a kormányból, vagy parlamenti szavazással buktatják meg kormányát.

A parlament Európa-párti politikai erőinek részvételével tavaly júniusban megalakult bukaresti kormányban - a PSD-n és PNL-n kívül - a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is részt vesz, azonban a PSD és a PNL egymás nélkül nem tud úgy parlamenti többséget alkotni, hogy ne vonja be a kormányoldal által szélsőségesnek nevezett, magát szuverenistaként meghatározó ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR), illetve az abból kivált két kisebb nacionalista pártot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images