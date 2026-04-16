LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Lépett a tábornok: leállították a méregdrága fegyverek fejlesztését, valami teljesen új jön az európai nagyhatalomnál
Globál

Portfolio
Franciaország gyökeresen átalakítja légierejét. A korábbi, felderítésközpontú drónhasználatról áttérnek a tömeges harcászati alkalmazásra és a többrétegű védelemre. A francia légierő új szervezeti egységeket állít fel dróncsapások végrehajtására, valamint ellenséges eszközök elfogására. Ez Európa eddigi leghatározottabb lépése a nagy intenzitású drónhadviselés irányába - írta az Army Recognition.

Jérôme Bellanger tábornok, a francia Légi- és Űrerő parancsnoka új haderőmodellt épít. Ennek pilléreit a fogyóeszköznek tekinthető drónok, a kísérődrón (loyal wingman) rendszerek, valamint a drónelhárításra szakosodott vadászszázadok jelentik. A koncepció lényege, hogy a korlátozott számú és rendkívül drága platformok helyett más szempontokat helyez előtérbe.

Ilyen a skálázható csapásmérő képesség, a mesterséges intelligenciával támogatott harci rendszerek alkalmazása és a gyors gyárthatóság.

Mindezt komoly pénzügyi háttér is alátámasztja. Az április 8-án bemutatott, aktualizált haderőfejlesztési törvény 36 milliárd eurós többletforrást irányoz elő a 2026 és 2030 közötti időszakra. Emellett a védelmi kiadások GDP-arányos szintjét 2030-ra 2,5 százalékra kívánják emelni. A költségvetési prioritások között kiemelt helyet kapnak a drónok, a lőszerek és a légvédelem. Szintén fókuszba kerül az elektronikai hadviselés, a mélységi csapásmérő képesség, valamint a csapatok harckészültsége.

A francia stratégia három alapelvre épül: a szuverenitásra, a tömeges alkalmazhatóságra és a gyorsaságra. Párizs nem mond le a csúcstechnológiás légierőről. A Rafale F5, valamint a nEUROn programból származó lopakodó harci drónok fejlesztése továbbra is folytatódik. A vezetés azonban el akarja kerülni, hogy a kis darabszámú és rendkívül drága eszközök stratégiailag sérülékennyé váljanak. Ez különösen fontos egy olyan hadszíntéren, amelyet olcsó drónok, kóborló lőszerek és többrétegű légvédelmi rendszerek uralnak.

Még több Globál

Rejtélyes katonai repülőgépek miatt bukott ki: kínai rakétarendszerek jöhetnek Magyarország szomszédjába

Iráni hajóra csapott le Amerika, fordulópont jöhet a napokban - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön

Állítólag komoly kudarcot vallott Irán mesterterve: a legfőbb vezér nagyon dühös, senki nem fizet Teheránnak

Ennek jegyében Franciaország leállítja a Patroller programot, és kilép az Eurodrone projektből. Bellanger tábornok már korábban figyelmeztetett, hogy az Eurodrone a csúszások, a nagy méret és a jelentős infrastrukturális igények miatt könnyen "a tegnap drónjává" válhat. Párizs ehelyett olcsóbb, saját fejlesztésű harcászati drónokat kíván rendszeresíteni. Ezek sokkal jobban illeszkednek a szuverenitásra és a tömeges bevethetőségre épülő új doktrínához.

Kapcsolódó cikkünk

Háborús készülődés Amerikában: Trump fegyvergyárakat csinálna az autógyárakból

Hatvan éve nem látott kudarccal néz szembe az USA

Ukrajna drasztikus taktikai váltást hajtott végre: úgy foglaltak el egy orosz állást, hogy katona nem vett részt az akcióban

Címlapkép forrása: Aerolegende via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, nem költözik Magyar Péter a Karmelitába
Itt lehet az áttörés: megindulhatott a forgalom a Hormuzi-szoroson
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility