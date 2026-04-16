Lépett a tábornok: leállították a méregdrága fegyverek fejlesztését, valami teljesen új jön az európai nagyhatalomnál

Jérôme Bellanger tábornok, a francia Légi- és Űrerő parancsnoka új haderőmodellt épít. Ennek pilléreit a fogyóeszköznek tekinthető drónok, a kísérődrón (loyal wingman) rendszerek, valamint a drónelhárításra szakosodott vadászszázadok jelentik. A koncepció lényege, hogy a korlátozott számú és rendkívül drága platformok helyett más szempontokat helyez előtérbe.

Ilyen a skálázható csapásmérő képesség, a mesterséges intelligenciával támogatott harci rendszerek alkalmazása és a gyors gyárthatóság.

Mindezt komoly pénzügyi háttér is alátámasztja. Az április 8-án bemutatott, aktualizált haderőfejlesztési törvény 36 milliárd eurós többletforrást irányoz elő a 2026 és 2030 közötti időszakra. Emellett a védelmi kiadások GDP-arányos szintjét 2030-ra 2,5 százalékra kívánják emelni. A költségvetési prioritások között kiemelt helyet kapnak a drónok, a lőszerek és a légvédelem. Szintén fókuszba kerül az elektronikai hadviselés, a mélységi csapásmérő képesség, valamint a csapatok harckészültsége.

A francia stratégia három alapelvre épül: a szuverenitásra, a tömeges alkalmazhatóságra és a gyorsaságra. Párizs nem mond le a csúcstechnológiás légierőről. A Rafale F5, valamint a nEUROn programból származó lopakodó harci drónok fejlesztése továbbra is folytatódik. A vezetés azonban el akarja kerülni, hogy a kis darabszámú és rendkívül drága eszközök stratégiailag sérülékennyé váljanak. Ez különösen fontos egy olyan hadszíntéren, amelyet olcsó drónok, kóborló lőszerek és többrétegű légvédelmi rendszerek uralnak.

Ennek jegyében Franciaország leállítja a Patroller programot, és kilép az Eurodrone projektből. Bellanger tábornok már korábban figyelmeztetett, hogy az Eurodrone a csúszások, a nagy méret és a jelentős infrastrukturális igények miatt könnyen "a tegnap drónjává" válhat. Párizs ehelyett olcsóbb, saját fejlesztésű harcászati drónokat kíván rendszeresíteni. Ezek sokkal jobban illeszkednek a szuverenitásra és a tömeges bevethetőségre épülő új doktrínához.

