LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Hernádi Zsolttal tárgyalt Magyar Péter: marad a védett ár a benzinnél!
Lesújtó előrejelzés érkezett a világot felforgató háborúról: lehet, hosszú hónapokig kell még várni a békére
Globál

Portfolio
Öböl menti arab és európai vezetők szerint mintegy fél évig eltarthat, hogy békemegállapodás szülessen az Egyesült Államok és Irán között. A Bloomberg szerint az egyeztetéseket ismerő tisztviselők úgy vélik, a harcoló feleknek erre az időszakra meg kellene hosszabbítaniuk a tűzszünetet.

Az öböl menti arab és európai vezetők a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását sürgetik az energiaellátás helyreállítása érdekében. Háttérbeszélgetéseken arra figyelmeztetnek, hogy

ha ez a következő egy hónapon belül nem történik meg, globális élelmiszerválság alakulhat ki.

A háború elhúzódása esetén az energiaárak várhatóan tovább emelkednek.

Az öböl menti államok megítélése szerint Irán nukleáris fegyver kifejlesztésére törekszik, és ezen a célján az amerikai-izraeli bombázások sem változtattak. Véleményük szerint a békemegállapodásnak ezért meg kellene tiltania Irán számára az urándúsítást, valamint a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták birtoklását. Az arab vezetők ugyanakkor nagyrészt ellenzik a harcok újraindítását, és azt szeretnék, ha Washington diplomáciai úton rendezné a helyzetet Teheránnal.

A Bloomberg értesülései szerint

Washington és Teherán egy kéthetes tűzszünet-hosszabbítást mérlegel, mivel a jelenlegi fegyverszünet jövő kedd este lejár.

A megállapodás azonban egyáltalán nem garantált. A Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésen túl továbbra is vitatott kérdés Irán nukleáris és rakétaprogramja, a szankciók enyhítése, valamint az Izrael és a Hezbollah közötti libanoni háború is. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön egy tíznapos tűzszünetet jelentett be Izrael és Libanon között. Egyes tisztviselők úgy vélik, hogy

ez a libanoni fegyverszünet elősegítheti az Iránnal folytatott tárgyalások sikerét.

Címlapkép forrása: MTI

