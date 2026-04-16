LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.08%
FIDESZ-KDNP
 
39.58%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Maguk az ukránok tették közzé a vészjósló videót: égető hiány lépett fel a védekezésben
Globál

MTI
Ukrajna rendkívül sürgősen rászorul a Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó elfogórakéták készleteinek feltöltésére, hogy képes legyen lelőni az orosz ballisztikus rakétákat - jelentette ki Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy csütörtöki tévéműsorban a legutóbbi súlyos halálos civil áldozatokat is okozó orosz csapások után.

Felidézte, hogy a légierő közzétett egy videót egy Patriot légvédelmi rakétarendszer indítóállásáról, és a felvételen üres konténerek voltak láthatók: nyolc elfogórakétából már csak kettő maradt.

"Lehetséges, hogy ez a rendszer ma is valahol működött. Nem zárnám ki, mert a videót előző nap vettük fel. Ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy valóban több rakétára van szükség a Patriot rendszerekhez. Erről azok beszélnek, akik maguk üzemeltetik, mert akik a Patriotot kezelik, pontosan tisztában vannak azzal, hogy

ők sajátították el a legjobban a világon ezt a rendszert, és a legnagyobb tapasztalattal rendelkeznek, amelyet készek megosztani nyugati partnereinkkel és közel-keleti partnereinkkel is

- emelte ki Ihnat. Hozzáfűzte: Ukrajnában a szakemberek jól tudják, miként kell észszerűen felhasználni a rakétákat, és igyekeznek takarékoskodni velük, hogy későbbre is megmaradjanak.

Ezen az éjszakán Ukrajna négy nagyvárosa súlyosan megszenvedte az orosz ballisztikus rakéták támadását. A legtöbb ballisztikus rakéta a főváros, Kijev környékét érte

- mondta a szóvivő.

Az ukrán védelmi minisztériuma védelmi kontaktcsoport szerdai berlini ülésének eredményeit összegezve arról számolt be, hogy

a partnerországok új támogatási csomagokat jelentettek be Ukrajna számára,

és a hozzájárulások jelentős része a kulcsfontosságú, Ukrajna legsürgetőbb fegyverigényeinek kielégítésére létrehozott NATO-kezdeményezés, a PURL program mechanizmusára irányul, valamint a légvédelem megerősítésére, a drónképességek fejlesztésére és a lőszerellátás biztosítására.

Az Ukrinform állami hírügynökség az illetékeseket idézve arról adott hírt, hogy az éjszakai masszív orosz légitámadás áldozatainak száma az elmúlt órákban tovább nőtt: a helyi hatóságok közlései szerint Kijevben, Odesszában és Dnyipróban 17 ember vesztette életét, és több mint százan sebesültek meg.

Bródi Róbert, az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek "Magyar" hívójelű, kárpátaljai származású parancsnoka arról számolt be a Telegramon, hogy az éjjel egységeik 16 orosz katonai célpontot támadtak, köztük három légvédelmi rakétarendszert, két Iszkander rakétakomplexum-telepítési bázist és két olajtároló raktárt Oroszországban és az orosz megszállás alá került ukrajnai területeken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

