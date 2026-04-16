Még vége sincs a háborúnak, Trump máris újabb országot támadna meg - Elkezdődött a tervek kidolgozása

A Washington és Havanna közti konfliktus januárban lépett az eszkaláció újabb lépcsőfokára - A Trump-kormányzat ekkor az olajszállítások korlátozásával próbált nyomást gyakorolni a kommunista vezetésű szigetországra.

A két ország márciusban még egy történelmi jelentőségű gazdasági megállapodás lehetőségéről tárgyalt, amely enyhíthette volna a feszültséget - ezt azonban soha nem kötötték meg. Azóta csak tovább romlott a helyzet.

Trump többször is célzást tett arra, hogy Kuba "valamiféle elfoglalására" készül.

Április 13-án a Fehér Házban úgy fogalmazott:

Lehet, hogy benézünk Kubába is, ha végeztünk ezzel."

Az elnök ezzel az Iránnal zajló konfliktusra utalt.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök a Newsweeknek adott interjújában leszögezte, hogy országa fegyveresen ellenállna egy esetleges amerikai támadásnak.

Harcolni fogunk, megvédjük magunkat, és ha elesünk a csatában, a hazáért halni annyi, mint élni"

– jelentette ki az államfő.

