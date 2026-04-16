LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megszólalt Sikorski a telefonhívás után: hatalmas fordulat jön, teljesen megváltozik Magyarország és Oroszország viszonya
Megszólalt Sikorski a telefonhívás után: hatalmas fordulat jön, teljesen megváltozik Magyarország és Oroszország viszonya

Portfolio
A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski arra számít, hogy az új magyar kormány hozzájárul a Kijevnek szánt európai uniós támogatás folyósításához – írja az MTI.

A politikusnak egy rádiós beszélgetés során tették fel a kérdést, hogy mire számít Magyarország külpolitikáját illetően a Tisza kétharmadot meghaladó választási győzelmét követően, különös tekintettel Oroszországra. Sikorski erre azt válaszolta, hogy Orbán Anita, a magyar külügyminiszteri pozíció várományosával beszélgetett telefonon, ezek alapján pedig „teljesen eltérő” politikára számít. Szerinte a beszélgetésben Orbán azt sugalmazta neki, hogy

az új magyar kormány feloldja a lengyel kormánynak és Ukrajnának szánt uniós pénzeszközök folyósításának blokkolását.

Hozzátette, hogy az Oroszország elleni szankciókat is támogatják Budapesten.

Sikorski korábban többször bírálta Magyarországot, amely szerinte az uniós döntéshozatali egyhangúsággal élve, akadályozza az ukrajnai lengyel szállítmányokért járó uniós visszatérítést és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását. Ezzel szemben most a lengyel külügyminiszter most Tisza Párt egyik hangsúlyos külpolitikai programját is támogatja, reméli, hogy újra megerősödik a Visegrádi Négyek működése. A politikus megértőnek bizonyult Magyar Péterrel abban is, hogy a kampány során nem tett egyértelmű állásfoglalást Ukrajnával és Oroszországgal: szerinte az új magyar kormányfőnek jó kapcsolatot kell ápolnia Moszkvával és kemény feltételeket szabott Kijevnek. Szerinte ez az álláspont egybeesik Varsó nézeteivel.

Az Európai Unióban felmerült Ukrajna gyorsított csatlakozásának lehetősége, de ez nem fog megvalósulni.

Ukrajnának minden feltételt teljesítenie kell, ahogyan Lengyelországnak is kellett

– mondta Radoslaw Sikorski.

Women's Money & Mindset Day 2026

