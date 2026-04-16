Nagy fordulat jöhet a háborúban: elképesztő mennyiségű orosz drón szabadulhat Ukrajnára

A rendelkezésre álló adatok szerint Moszkva ebben az évben összesen hárommillióval növelni a legyártott drónok mennyiségét 2026-ban.

Oroszország több mint 7 millió FPV-drón gyártását tervezi 2026-ra – 3 millióval többet, mint tavaly

Mivel ez a mennyiség drámaian át tudná alakítani a harctéri viszonyokat, ezért Kijevben is lépéseket terveznek: automatizációban, a technológia fejlesztésében és a partnerségek erősítésében látják a jövőt. Németország és Svédország partnerségét emelték ki különösen a közleményben.

Jelenleg a harctéren enyhe fölényben vannak az ukránok, 1,3-szor annyi drónjuk van, mint az oroszoknak. Moszkva régóta érzékeli, hogy a hadviselés jövőjét a pilóta nélküli rendszerek jelentik, ezért ők is jelentős mennyiségi növekedést jelentetek be. Az intézkedés célja, hogy visszavegyék a kezdeményezést a déli szektorokban, ahol jelenleg az ukránok vannak előnyösebb pozícióban, több területet visszafoglaltak.

