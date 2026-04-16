LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Nagy fordulat jöhet a háborúban: elképesztő mennyiségű orosz drón szabadulhat Ukrajnára
Globál

Nagy fordulat jöhet a háborúban: elképesztő mennyiségű orosz drón szabadulhat Ukrajnára

Portfolio
Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara információi szerint Oroszország jelentősen növelné a dróngyártó kapacitását 2026-ban – írja az RBK.

A rendelkezésre álló adatok szerint Moszkva ebben az évben összesen hárommillióval növelni a legyártott drónok mennyiségét 2026-ban.

Oroszország több mint 7 millió FPV-drón gyártását tervezi 2026-ra – 3 millióval többet, mint tavaly

– írják.

Mivel ez a mennyiség drámaian át tudná alakítani a harctéri viszonyokat, ezért Kijevben is lépéseket terveznek: automatizációban, a technológia fejlesztésében és a partnerségek erősítésében látják a jövőt. Németország és Svédország partnerségét emelték ki különösen a közleményben.

Még több Globál

Jelenleg a harctéren enyhe fölényben vannak az ukránok, 1,3-szor annyi drónjuk van, mint az oroszoknak. Moszkva régóta érzékeli, hogy a hadviselés jövőjét a pilóta nélküli rendszerek jelentik, ezért ők is jelentős mennyiségi növekedést jelentetek be. Az intézkedés célja, hogy visszavegyék a kezdeményezést a déli szektorokban, ahol jelenleg az ukránok vannak előnyösebb pozícióban, több területet visszafoglaltak.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Arsen Dzodzaiev/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility