Nagy változás jöhet a gyógyászatban: rengeteg férfi kaphatja meg a kezelést, amire eddig esélyük sem volt

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) fontolóra vette a tesztoszteronpótló terápia engedélyezésének kiterjesztését. A csütörtökön közzétett közlemény szerint a jövőben azok a férfiak is megkaphatnák a kezelést, akiknél ismeretlen okból alacsony a hormonszint és csökkent a nemi vágy.

Jelenleg a tesztoszteronterápiát kizárólag olyan férfiak számára engedélyezik, akiknél az alacsony hormonszint mögött igazolt szervi vagy genetikai ok áll. A tervezett változtatás révén

a kezelés elérhetővé válna azok számára is, akiknél a herék elégtelen működéséből adódó alacsony tesztoszteronszintnek nincs ismert kiváltó oka.

Ezt az állapotot az orvostudomány idiopátiás hipogonadizmusnak nevezi.

Az FDA közölte, hogy a megjelent orvosi kutatások előzetes áttekintése ígéretes eredményeket mutat. A hivatal egyúttal felkérte az engedélyezett tesztoszteronkészítményeket forgalmazó gyógyszergyártókat, hogy április 30-ig nyújtsák be az indikáció kibővítésére vonatkozó kérelmüket. Marty Makary, az FDA biztosa kiemelte: az új adatok alapján lehetőség nyílhat azon férfiak hatékonyabb kezelésére, akiknek az életminőségét jelentősen rontják a tünetek.

A hatóság már 2025 decemberében szakértői vitát tartott a témában. A tanácskozáson a szakemberek mérlegelték a terápia szélesebb körű alkalmazásának lehetséges előnyeit és kockázatait. Az FDA ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a végleges jóváhagyáshoz szigorú tudományos bizonyítékokra, valamint a lehetséges kockázatok és előnyök átfogó értékelésére van szükség.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock