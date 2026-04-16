Nappallá vált az éjszaka Oroszországban: pusztító találat érte a kulcsfontosságú létesítményt

Az orosz Rosznyeft egyik legfontosabb olajipari üzeme, a tuapszei létesítmény ukrán dróntalálatot kapott a hajnali órákban. Ez Oroszország 10 legnagyobb olajfinomítója közé tartozik, a kiesése komoly problémákat okozna Moszkva számára. A város lakói robbanásokról számoltak be az éjszaka folyamán, a helyiek szerint az üzemanyagtartályokat érte támadás. Az orosz ellenzéki híroldal, az Asztra nyílt forráskódú adatokra hivatkozva arról jelentett, hogy

az üzem jelenleg is lángokban áll.

Russia's Black Sea oil port of Tuapse facing hardship this morning, after overnight Ukrainian drone strikes, with tanks burning, sending smoke kilometers distance.

Veniamin Kondratyev, a krasznodari határterület kormányzója arról beszélt, hogy a „kikötői területen” „egy lezuhanó drón roncsai” csapódtak bele egy üzembe, bár pontosan nem nevezte meg, hogy melyikbe. A politikai vezető lakóházakat ért károkról is beszámolt.

A Szocsitól mintegy 75 kilométerre fekvő tengerparti város, Tuapsze, állandó célpontja az ukrán támadásoknak. Az évi 12 millió tonnás kapacitású üzem kulcsfontosságú a hadsereg ellátásában autóbenzint, dízelolajat, fűtőolajat és petrolkémiai alapanyagokat állít elő. A támadások miatt korábban már többször is fel kellett függeszteni a működést, ami komoly kiesést jelentett az ellátásban.

