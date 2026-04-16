LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Nappallá vált az éjszaka Oroszországban: pusztító találat érte a kulcsfontosságú létesítményt
Nappallá vált az éjszaka Oroszországban: pusztító találat érte a kulcsfontosságú létesítményt

Portfolio
A szemtanúk és a helyi beszámolók szerint az éjszaka folyamán Ukrajna lecsapott a krasznodari Tuapsze olajfinomítóra – írja a Kyiv Independent.

Az orosz Rosznyeft egyik legfontosabb olajipari üzeme, a tuapszei létesítmény ukrán dróntalálatot kapott a hajnali órákban. Ez Oroszország 10 legnagyobb olajfinomítója közé tartozik, a kiesése komoly problémákat okozna Moszkva számára. A város lakói robbanásokról számoltak be az éjszaka folyamán, a helyiek szerint az üzemanyagtartályokat érte támadás. Az orosz ellenzéki híroldal, az Asztra nyílt forráskódú adatokra hivatkozva arról jelentett, hogy

az üzem jelenleg is lángokban áll.

Veniamin Kondratyev, a krasznodari határterület kormányzója arról beszélt, hogy a „kikötői területen” „egy lezuhanó drón roncsai” csapódtak bele egy üzembe, bár pontosan nem nevezte meg, hogy melyikbe. A politikai vezető lakóházakat ért károkról is beszámolt.  

A Szocsitól mintegy 75 kilométerre fekvő tengerparti város, Tuapsze, állandó célpontja az ukrán támadásoknak. Az évi 12 millió tonnás kapacitású üzem kulcsfontosságú a hadsereg ellátásában autóbenzint, dízelolajat, fűtőolajat és petrolkémiai alapanyagokat állít elő. A támadások miatt korábban már többször is fel kellett függeszteni a működést, ami komoly kiesést jelentett az ellátásban.

Fordulóponthoz érkezett a háború, új hatalom lett Ukrajna legfontosabb szövetségese – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Women's Money & Mindset Day 2026

