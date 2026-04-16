Pekingben a külügyminiszter: egymásnak udvarol Kína és az Európai Unió egyik vezető hatalma

Kína és Olaszország átfogó stratégiai partnerek, gazdasági és strukturális adottságaik jól kiegészítik egymást, és jelentős lehetőségek rejlenek az együttműködés bővítésében - hangsúlyozta Vang Ji kínai külügyminiszter csütörtökön Pekingben, amikor Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettessel és külügyminiszterrel tárgyalt. Tajani (címlapképünkön) hasonlóan nyilatkozott.

Vang Ji kiemelte, hogy Kína szeretné erősíteni a kölcsönös megértést, fenntartani a magas szintű kapcsolatokat, sőt, bővíteni a kétoldalú együttműködést. A kínai külügyminiszter elmondta, hogy miután a nemzetközi helyzetet egyre nagyobb feszültségek jellemzik és a globális biztonság súlyosan megrendült, Kína kész Olaszországgal erősíteni a kommunikációt és koordinációt a nemzetközi és multilaterális ügyekben, ezzel is erősítve a kétoldalú partnerséget.

Antonio Tajani megerősítette Olaszország elkötelezettségét az "egy Kína" elv mellett. Hozzátette: Róma is kész intenzívebbé tenni a párbeszédet, bővíteni a kölcsönösen előnyös együttműködést, valamint

előmozdítani az olasz-kínai átfogó stratégiai partnerségre vonatkozó cselekvési terv végrehajtását.

Vang hangsúlyozta: Kína a viták politikai rendezését támogatja, ellenzi az erő alkalmazását. Sürgette az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások újraindítását, felhívva a figyelmet a konfliktusnak a nemzetközi energiabiztonságra gyakorolt hatásaira.

