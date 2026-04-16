LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Hernádi Zsolttal tárgyalt Magyar Péter: marad a védett ár a benzinnél!
Pekingben a külügyminiszter: egymásnak udvarol Kína és az Európai Unió egyik vezető hatalma
Pekingben a külügyminiszter: egymásnak udvarol Kína és az Európai Unió egyik vezető hatalma

MTI
Kína és Olaszország átfogó stratégiai partnerek, gazdasági és strukturális adottságaik jól kiegészítik egymást, és jelentős lehetőségek rejlenek az együttműködés bővítésében - hangsúlyozta Vang Ji kínai külügyminiszter csütörtökön Pekingben, amikor Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettessel és külügyminiszterrel tárgyalt. Tajani (címlapképünkön) hasonlóan nyilatkozott.

Vang Ji kiemelte, hogy Kína szeretné erősíteni a kölcsönös megértést, fenntartani a magas szintű kapcsolatokat, sőt, bővíteni a kétoldalú együttműködést. A kínai külügyminiszter elmondta, hogy miután a nemzetközi helyzetet egyre nagyobb feszültségek jellemzik és a globális biztonság súlyosan megrendült, Kína kész Olaszországgal erősíteni a kommunikációt és koordinációt a nemzetközi és multilaterális ügyekben, ezzel is erősítve a kétoldalú partnerséget.

Antonio Tajani megerősítette Olaszország elkötelezettségét az "egy Kína" elv mellett. Hozzátette: Róma is kész intenzívebbé tenni a párbeszédet, bővíteni a kölcsönösen előnyös együttműködést, valamint

előmozdítani az olasz-kínai átfogó stratégiai partnerségre vonatkozó cselekvési terv végrehajtását.

Vang hangsúlyozta: Kína a viták politikai rendezését támogatja, ellenzi az erő alkalmazását. Sürgette az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások újraindítását, felhívva a figyelmet a konfliktusnak a nemzetközi energiabiztonságra gyakorolt hatásaira.

Még több Globál

Iráni hajóra csapott le Amerika, tűzszünetet jelentett be Trump - Híreink az iráni konfliktusról csütörtökön

Brutális vádak láttak napvilágot: zsoldosként használt bevándorlók verhették meg a társaikat a határon

Fordulóponthoz érkezett a háború, új hatalom lett Ukrajna legfontosabb szövetségese – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Ez is érdekelhet
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt
Elindult a vagyonok kimenekítése: fordult a széljárás, szélsebesen kikapkodják a milliárdjaikat a befektetők
Erre kevesen számítottak: Amerika onnan szoríthatja ki az orosz érdekeket, ami Moszkva bástyája volt
