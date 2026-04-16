Rejtélyes katonai repülőgépek miatt bukott ki: kínai rakétarendszerek jöhetnek Magyarország szomszédjába

Aleksandar Vučić szerb elnök április 15-én jelentette be, hogy országa a következő napokban "rendkívül fontos" fegyver- és haditechnikai szerződéseket ír alá. Vučić a biztonsági helyzet januárhoz képesti romlására hivatkozott. Ezt a Zágráb–Tirana–Pristina tengely aktívabbá válásának, illetve katonai együttműködése elmélyülésének tulajdonította. A szerződések pontos tárgyát, a beszállítók kilétét és az üzlet értékét azonban nem hozta nyilvánosságra. A Dunav Intel szerint
a szerződések valószínűleg további kínai légvédelmi rendszerekre vonatkoznak.
Ezt a feltételezést két tényezőre alapozzák. Egyrészt Szerbia már most is üzemeltet kínai föld-levegő rakétarendszereket. Másrészt hónapok óta megfigyelhető egy rendszeres katonai légi szállítási útvonal, amely a kínai Ürümcsit köti össze Szerbiával. Az egyiptomi légierő SU-BTY lajstromjelű Il-76MF nehéz szállítógépe 2025 óta ismétlődő járatokat teljesít az Egyiptom–Ürümcsi–Egyesült Arab Emírségek–Batajnica útvonalon. A kínai légtér megközelítésekor a gép transzponderét rendszeresen kikapcsolják. A repülőgép április 7-én indult, 11-én tért vissza a Közel-Keletre, majd 12-én szállt le Batajnicán, ami pontosan megismételte a korábbi hónapok mintázatát. Bár rakományjegyzékek vagy hivatalos megerősítés nem áll rendelkezésre, az útvonalak állandósága és a katonai szállítógép alkalmazása szakaszos haditechnikai szállítmányozásra utal.
Szerbia jelenlegi légvédelmi eszközparkja négy HQ-22 (exportnevén FK-3) közepes hatótávolságú és két HQ-17AE rövid hatótávolságú kínai ütegből, valamint egy orosz Pancir-Sz1 rendszerből áll, amelyből további két egységet már megrendeltek. Ezt egészítik ki a modernizált, szovjet gyártmányú rendszerek: öt Sz-125 Nyeva és három 2K12 Kub üteg. Ezeket az egységeket a 250. Légvédelmi Rakétadandár üzemelteti. A fegyverrendszereket francia Thales GM400α és GM200 radarok szolgálják ki. Ez a felépítés egy olyan hibrid, integrált légvédelmi hálózatot alkot, amelyben a kínai rakétarendszerek és a nyugati radarok egy NATO-n kívüli struktúrában működnek együtt.
Az elemzők szerint a várható beszerzések elsősorban további HQ-22 ütegekkel bővíthetik a közepes hatótávolságú lefedettséget. Emellett kiegészítő HQ-17AE rendszerekkel erősíthetik a kis magasságú elfogási képességet és a kritikus infrastruktúrák objektumvédelmét. Szóba jöhet továbbá elektronikai hadviselési eszközök, valamint további radarok vásárlása is.
A kínai beszerzések egy több pilléren nyugvó védelmi stratégiába illeszkednek.
Szerbia ugyanis ezzel egyidejűleg francia Rafale vadászgépeket, izraeli tüzérségi rendszereket és drónokat, valamint Airbus szállítógépeket is vásárol. A kínai-szerb védelmi kapcsolat 2020 óta folyamatosan fejlődik. Az FK-3 volt az első olyan kínai föld-levegő rakétarendszer, amelyet Európában, egy NATO-struktúrán kívüli országban telepítettek. Ezt később a HQ-17AE rendszerek, valamint a CH-92A típusú harci drónok és egyéb felderítő eszközök átadása követte.
A kínai rendszerek további integrálása komoly stratégiai következményekkel jár. Egyrészt növeli Szerbia függőségét a kínai ellátási láncoktól a karbantartás, az alkatrészellátás és a fejlesztések terén. Másrészt a közepes hatótávolságú légvédelmi lefedettség bővülése révén Szerbia képessé válhat a közvetlen határain túli légtér megfigyelésére, sőt, adott esetben a szomszédos légterek feletti ellenőrzés korlátozására is.
Címlapkép forrása: Srđan Popović via Wikimedia Commons
